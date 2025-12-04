"Mañana, cara a cara", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Aunque los perros no ladren, podemos ir bien. Ellos no deciden.

Florestán

Mañana, cuando Claudia Sheinbaum esté cumpliendo catorce meses y cinco días de su gobierno y Donald Trump 10 meses y medio en la Casa Blanca, tendrán su primer cara a cara en Washington, con motivo del sorteo del Mundial de Futbol.

Esa será la foto oficial que quedará para el recuerdo, instante no exento de riesgos por la personalidad del anfitrión pero supongo que se haya negociado para equilibrar su protagonismo.

Quizá lo más equilibrado que pueda darse es la torre de manos al estilo de los Tres Mosqueteros que mandaría el mensaje de fraternidad que favorecería más a Sheinbaum que a Trump.

Es cierto aquello de la sobrevaluación de las imágenes sobre los hechos, pero, en la relación, siempre pesará más lo que hablen uno a uno.

Y debo decir en su abono que ha sabido manejarlo como nadie se esperaba y ninguno ha podido. A lo largo de catorce conversaciones telefónicas, todas en momentos críticos y plazos fatales, ha salido avante desde la primera, el 7 de noviembre del año pasado, cuando tras su triunfo electoral, lo llamó para felicitarlo y él le respondió, agradecido, con un “see you soon”.

Los temas de las otras trece llamadas han tenido una constante: migración, seguridad, aranceles, respeto, cooperación y no intervención. En junio hablaron tras el cancelado encuentro en la Cumbre del G-20 en Canadá, donde él se fue antes de la foto oficial.

Y así fue a lo largo de esta relación telefónica que ha llevado a Trump a reconocerla como una mujer increíble y encantadora, aunque también se ha referido a su gobierno ante la fuerza del crimen organizado. Pero mañana, en Washington se verán las caras y, en corto, se dirán lo que se tienen que decir y se confía en que se avance en lo que se tiene que avanzar, se acuerde lo que tiene que acordar y la relación sea lo mejor para el país.

Por más imprevisible que sea el anfitrión, los riesgos que se corran en el encuentro y lo que él diga después.

RETALES

1.- VUELO. La presidenta Sheinbaum volará en un avión de la Fuerza Aérea y regresará mañana mismo a México. El sábado tiene cita en el Zócalo y allí nos contará parte de su encuentro de Washington;

2.- INVITADA. La FIFA ha invitado al sorteo a los alcaldes de las 16 ciudades sedes del mundial y por eso asistirá la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien debe irse hoy para llegar a tiempo; y

3.- BORRACHERA. En el festejo del Día del Caminero, 17 de octubre, cuando se fue Delfina Gómez, se abrió la cantina y el lugar se convirtió en un antro que terminó a golpes y gritos protagonizados por su director de la Junta de Caminos, Mario Ariel Gómez, el mismo que con el diputado del PT, Wblester Santiago, ya borrachos, escandalizaron, dañaron y agredieron a elementos de seguridad de un centro comercial y todo en la impunidad por la tolerancia de la gobernadora.

Nos vemos mañana, pero en privado.