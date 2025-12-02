"¿A qué saldría López Obrador?", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Busca sobrevivirse a sí mismo.

Florestán

En su capacidad manipuladora, Andrés Manuel López Obrador reapareció en el jardín de su renovadísimo búnker, allá en el plusvalizado Palenque y, con el pretexto de presentar su nuevo libro, aprovechó para anunciar un cambio en las condiciones por las que saldría del encierro cuando repitió hasta el hartazgo, que se retiraba incondicionalmente para siempre y que se convertiría en el gran cartujo de la 4-T en esa su finca chiapaneca.

Y digo que la presentación del libro la utilizó para anunciar su cambio de planes y de su ahora condicionada jubilación eterna, porque sacó tres delirantes excepciones a nivel coartada:

“Saldré a la calle si atentaran contra la democracia como lo hacían antes, que sean los grandes fraudes, los oligarcas, los corruptos y eso ya no se puede permitir de ninguna manera; si hay intentos de golpes de Estado, salgo y la tercera razón por la que saldría a la calle sería para defender de la soberanía de México”.

Está planteando tres escenarios que sólo caben en su disparatada imaginación y en sus ambiciones de poder y pregunto: ¿Qué es y qué significa atentar contra la democracia? ¿Qué es y qué significa intentos de golpes de Estado, en plural, y qué es y qué significa salir a defender la soberanía de México?

Con estas artimañas, subestima a la presidenta Sheinbaum, le falta al respeto a las Fuerzas Armadas, con lo del golpe de Estado, se hace un escenario a la medida con su salir a defender la soberanía de México y ofende a los mexicanos.

En su delirio, se presenta como el líder insustituible para defender al país cuando quien tiene esa responsabilidad constitucional, que ha asumido como personal, es la presidenta Claudia Sheinbaum y con el suficiente liderazgo, arrastre y apoyo popular.

De cualquier modo y, de acuerdo con su discurso, de salir a la calle, pregunto ¿a qué saldría y en qué rol?

El planteamiento, pues, no es por qué saldría López Obrador a la calle, la pregunta es a qué saldría.

RETALES

1.- VISITA. La presidenta Sheinbaum tiene que tomar una decisión que no es menor, al contrario: si asiste, el viernes en Washington, al sorteo del Mundial de futbol, al lado de Donald Trump. Si va sería para tener un encuentro con él y en su territorio. Ya hemos visto que sabe manejarlo. Sólo ella dirá;

2.- CAMBIO. López Obrador siempre descalificó a la FIL de Guadalajara como un cónclave de la derecha, de tendencia conservadora. Para esta edición, la presidenta Sheinbaum mandó como su representante al secretario de Economía, Marcelo Ebrard; y

3.- REVERSA. El bloque negro de la Corte, encabezado por Lenia Batres, empujó la eliminación de un principio esencial del Derecho, que es la cosa juzgada para poder abrir todas las sentencias. La presidenta Sheinbaum dijo no estar de acuerdo y ya se fueron de reversa.

Nos vemos mañana, pero en privado.