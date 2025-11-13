"La casa siempre gana", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

La vida pasa muy rápido y al final, siempre nos rebasa.

Florestán

El martes por la noche, la Secretaría de Hacienda dio a conocer lo que nunca: que tras una larga investigación con el Gabinete de Seguridad, que llevó meses, había identificado a trece casinos en los que se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas y que, por su alto riesgo financiero, habían sido bloqueados para evitar su uso por el crimen organizado.

El reporte dice que operaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Suiza y Panamá, utilizando también plataformas digitales para facilitar la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y, luego, su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.

Nunca se había llevado a cabo en México una operación de esta envergadura ni se había tocado a los casinos ni a las casas de apuestas que han tenido un crecimiento exponencial.

Y le doy información de los volúmenes que representa aquí ese negocio como se comprueba en las transmisiones de eventos deportivos por televisión donde uno tras otro, atiborran la pantalla con anuncios para apostadores con personas cada día más jóvenes y ahora también centrados en las mujeres, para ampliar su mercado.

En México existen más de 500 establecimientos de estos, entre casinos y casas de apuestas, con operaciones físicas y digitales con la mayor expansión del mundo.

Sólo en 2024, los casinos recibieron cerca de cinco millones de visitantes, cifra que podría duplicarse para 2030. El volumen potencial ya supera los 39 millones de adultos, frente a los 33 millones en 2022. El 6% apuesta todos los días, 30% varias veces a la semana y 28% unas pocas veces al mes. Más de 75% de las apuestas son en línea y el futbol representa 60% del total.

Las casas de apuestas han rebasado a la legislación y a la autoridad, que siempre va atrás de los avances tecnológicos.

Este golpe es una excepción, pero podría, también, ser el primero.

RETALES

1.- OFICIAL. Se ha llegado al extremo de que la Liga Mexicana de Futbol anuncia que Caliente es su casa de apuestas oficial. ¿Una liga de futbol con una casa de apuestas oficial? Sí. En México. Y patrocina equipos;

2.- ZÁNGANOS. Por el duelo a la muerte de su hermano, Kenia López Rabadán no asistió el martes a San Lázaro y, en su ausencia, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna citó para ayer a sesión semipresencial. En la sala de pleno había 20 de 500 diputados y algunos quieren reelegirse; y

3.- REFORMA. La del 35 constitucional para empatar la consulta de revocación de mandato con la elección intermedia de 2027, se irá para el año que viene. La presidenta Sheinbaum, que la celebró, dijo que sí, pero le dio ese espacio.

Nos vemos mañana, pero en privado.