Sólo los une la distancia, la lejana distancia.

Florestán

Como era ineludible, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió ayer en la mañanera, al asalto, porque fue un asalto, del martes por parte de un sujeto que no pudo ser contenido en su delincuencial acercamiento por su personal de seguridad.

La Presidenta destacó la vulnerabilidad de todas las mujeres en México que, apunto yo, no hay una sola que no haya sufrido alguna vez en su vida al menos un acoso.

Indignada con toda razón, explicó que, en el momento, no percibió lo que el sujeto le estaba haciendo, que lo registró posteriormente, cuando revisó el video.

Y que, por eso, por ser un delito, decidió levantar una denuncia penal en la fiscalía correspondiente de la Ciudad de México porque si eso le hacen a la Presidenta en el centro histórico de la capital del país, qué será, como es, para 64.5 millones de mujeres, dice el Inegi, a lo largo y ancho de todo el país.

También habló de algo central que apunté ayer aquí: su seguridad, la seguridad de la Presidenta de la República, que no es un tema a voluntad de quien ocupa ese cargo, sino de seguridad nacional.

Ayer dijo que no reforzará su esquema. “Nosotros no podemos estar lejos de la gente, voy a seguir igual que siempre, cercana, caminando entre la gente porque el país necesita una Presidencia cercana, no una Presidencia aislada”.

Y yo apunto que, primero, un eficaz esquema de seguridad no tiene por qué alejarla de la gente, al contrario y, segundo, que efectivamente, el país necesita una Presidenta cercana, no una Presidenta aislada, a lo que yo agrego: el país necesita, por encima de todo, una Presidenta a salvo porque, reitero, lo del martes fue un acoso, podía haber sido muchísimo más grave a niveles, insisto, que el país no podría superar y que, por fortuna para todos, no sucedió.

Pero de que necesita revisar y reforzar su esquema de seguridad, ya no es decisión suya.

Es una obligación de Estado insoslayable.

RETALES

1.- FALLO. Una muestra de que la Presidenta debe revisar y reforzar el esquema de seguridad de su primer círculo, es que uno de los ayudantes le estaba tomando una foto con el celular del delincuente en el momento del acoso. Los escoltas no están para retratar, están para cuidar y proteger, lo que no sucedió el martes;

2.- ESTRELLA. Sí, ha nacido una estrella tras el asesinato de su marido, Carlos Manzo, el sábado en Uruapan. Me refiero a su viuda, Grecia Quiroz, quien ayer, al tomar posesión de esa presidencia interina, dejó ver sus alcances, decisión, discurso, convicciones, profundidad y voluntad. También proyecto para 2027; y

3.- MOCHE. Morena aprobó una reserva del PT para que del recurso para el sector educación se destine claramente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 828 millones de pesos, para sus guarderías. Así los pagos a los aliados.

Nos vemos mañana, pero en privado.