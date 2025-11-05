"Pero qué necesidad", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

La esperanza por sí sola no es una estrategia.

Florestán

Yo no sé si la presidenta Claudia Sheinbaum tenga claro el error, la imprudencia que cometió ayer al salir a la calle quizá para mandar un mensaje de que a pesar de Uruapan “yo estoy aquí y no me amedrentan”.

Tampoco sé si se basó en la mentira, otra, de su antecesor quien afirmaba, falazmente, que a él “lo cuidaba el pueblo bueno”, cuando en realidad lo protegían cientos de soldados donde estuviera, se desplazara, comiera o cenara, hospedara, reuniera. Todos sus movimientos eran cubiertos por militares en rutas y carreteras. Incluso cuando le dio por viajar en líneas comerciales gran parte del pasaje era de la Defensa. Ya luego probó el Grumman de la FAM y nunca se volvió a bajar de él.

Pero se llenaba la boca con esa patraña cuando, insisto, todos eran militares, como lo siguen cuidando ahora en su atrincherada y renovada finca de Palenque, como siguen protegiendo a todos los integrantes de la familia, cuidado que canceló a sus antecesores.

Pues bien, en ese escenario, le decía, la presidenta Sheinbaum decidió ayer irse a pie a un evento en la Secretaría de Educación.

Salió por la puerta de Moneda a eso de las 11:40, cruzó el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y se fue caminando por República de Argentina cuando al llegar a la esquina de Justo Sierra se le acercó un sujeto que la tomó por la cintura y con la mano izquierda le puso mano a la altura del pecho, lo que provocó la reacción natural en ella y el jalón de uno de sus ayudantes.

Y le digo que fue una imprudencia porque no tiene que andar dando esas pruebas de popularidad callejera, ya vio lo vulnerable y riesgoso que puede ser.

Ayer fue un tocamiento, con todo lo despreciable que es esa conducta con una mujer, pero podría haber sido peor y más grave, riesgo al que usted, presidenta Sheinbaum no tiene por qué exponerse ni exponer al país, que no lo resistiría.

RETALES

1.- VISITA. Sin embargo hizo muy bien, a diferencia de su antecesor, de recibir en Palacio a Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, asesinado el sábado por la noche frente a ella y sus dos hijos. López Obrador jamás recibió a una viuda, a una madre. Grecia será hoy alcaldesa de Uruapan y candidata en 2027;

2.- AMARRES. El Presupuesto de Egresos será aprobado en la sesión de hoy y alcanza los 10.2 billones de pesos, de los que 70% ya tiene candado, destacando 1.6 billones para pensiones, otro billón para programas sociales. 1.2 para deuda y así hasta sumar 7.4 billones y dejar menos de tres para saldar todo; y

3.- AJUSTES. Se les inflamó el verbo a los dirigentes legislativos de Morena que para mostrar lo que llamaron su autonomía, dijeron que le harían ajustes por 18 mil millones de pesos, que es 0.17% del total del PEF. De ese tamaño es su independencia, de 0.17%.

Nos vemos mañana, pero en privado.