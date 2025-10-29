"España, México y El País", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

La vida es muy corta para no bailar.

Florestán

Hola Presidenta. Le he escuchado mantener la misma línea reclamatoria de López Obrador sobre la exigencia del perdón de la actual corona española, los borbones, por las atrocidades, que sin duda cometieron las huestes de Hernán Cortés, hace 500 años, apoyado por los pueblos oprimidos por el imperio mexica, tlaxcaltecas, totonacas y los pueblos de Xochimilco. Cempoala y Mixquic sin los que la conquista de México hubiera sido imposible.

Tengo presente la carta que su antecesor envió al rey Felipe VI y al papa Francisco, para exigirles disculpas por las atrocidades que, sin duda, cometieron en aquel vasallaje y que él mismo, violando la privacidad de una correspondencia particular, hizo festiva y arrogantemente pública, al lado de su esposa en una visita a Comalcalco, el 25 de marzo de 2019.

Y también la respuesta del Gobierno español, que no del monarca, rechazando tal exigencia y su reacción de pausar las relaciones, dejando de lado que el pontífice también hubiera ignorado su reclamo, mismo al que sin representación oficial alguna su esposa visitó en El Vaticano, el 10 de octubre de 2020, encuentro en el que desde su arrogancia, le entregó una carta de su marido exigiendo disculpas y el préstamo de documentos históricos para exhibirlos en México.

El Vaticano ignoró su visita y ni hablar de las disculpas, lo que López Obrador dejó pasar, por ser el Papa, pero no lo de España, por ser un recurso político que llevó a que la misma presidenta Sheinbaum lo hiciera suyo, a pesar de su consejo en contra y que cancelara la asistencia del rey Felipe VI a su toma de posesión.

Del desdén papal, los dos lo ignoraron, por ser quien era, lo del monarca español lo asumió como personal y ahí seguimos, con una relación que es insuperable por la realidad de dos pueblos que en su amor y origen se hacen uno solo por encima de las necesidades políticas de sus gobernantes,

Para mayores detalles recomiendo el editorial de El País, del domingo, México y España deben reconciliarse - https://elpais.com/opinion/2025-10-27/mexico-y-espana-deben-reconciliarse.html

RETALES

1.- PRÓFUGO. La FGR confirmó lo que le había adelantado. Que el más representativo de los factureros, Manuel Álvarez Puga, tiene ficha roja de la Interpol para su ubicación y captura y la misma presidenta Sheinbaum confirmó lo que le había adelantado: que pedirá su extradición si es que el Gobierno de Estados Unidos no lo deporta;

2.- TRUCO. El gobierno acusa que la información en el tema de los productores del maíz no es objetiva, y eso es un truco barato. Las fuentes oficiales se cierran y sólo se escuchan las de los denunciantes. Si ellos dieran su versión, la equilibrarían; y

3.- AUSENCIA. La actual legislatura ha cumplido más de un año y en la Cámara de Diputados sigue sin integrarse el comité de ética, lo que los retrata. No puede existir un organismo de lo que no hay, ética. Y todos tranquilos.

Nos vemos mañana, pero en privado.