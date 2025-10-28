"Fue Claudia", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El mejor poder es el que se ejerce desde las sombras.

Florestán

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó pasar lo que a mí me pareció una oportunidad para llevar las relaciones con España a plenitud: el mensaje de la princesa de Asturias al entregar ese premio al Museo Nacional de Antropología, que quería venir a conocerlo.

Esa crisis viene desde la declaración conjunta de Andrés Manuel López Obrador y su esposa, el 25 de marzo de 2019, en Comalcalco, Tabasco, donde hizo pública la carta que dirigieron al rey Felipe VI para que reconociera y ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la conquista de México, hace 500 años.

A esto, el Gobierno de España respondió que lamentaba profundamente la publicación de la carta, -que era privada- y que rechazaba totalmente su contenido.

A esto, AMLO se inventó lo de pausar las relaciones.

Ya para la asunción de la Presidencia por parte de Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, yo era de los que veía la mano de AMLO para no invitar al rey.

Pero resulta que no, que fue ella.

En su libro Diario de una Transición Histórica, cuenta que el sábado 17 de agosto, de gira con López Obrador por Jalisco y Nuevo León, “recibí la llamada del Presidente de España. Durante la conversación, me insistió en que invitara al rey a la toma de posesión y le respondí que no era el momento adecuado. Y que tuvieron otra llamada y que (Pedro) Sánchez le dijo que ningún representante del Estado español asistiría a su investidura presidencial ante la inaceptable exclusión del rey”.

Luego sostiene que la decisión de no invitarlo fue suya, no de López Obrador, y que cuando se lo dijo en Oaxaca “me respondió que no era necesario que yo asumiera las discrepancias que él había tenido con la corona española pero que ella le dijo que estaba de acuerdo con el rechazo al rey y que la ofensa no había sido solo al Presidente sino al pueblo”.

Y yo creí que era personal de AMLO, pero no. Fue suyo.

RETALES

1.- ORDEN. Kenia López Rabadán anunció sesiones presenciales de los 500 diputados en los plenos de esta semana para aprobar el paquete económico 2026. El hacer de la anormalidad, la ausencia, una normalidad, la distancia;

2.- FUERZA. El querido Miguel Reyes Razo, gran cronista de la historia del periodismo mexicano, tuvo un susto cardiaco el viernes, mientras cubría la Cámara de Diputados. Lo llevaron al Centro Médico S-XXI y la intervención de Zoé Robledo le salvó la vida. Ahora a vivirla, querido Miguel;

3.- FUGA. Uno de los mayores factureros, Manuel Álvarez Puga, prófugo de la justicia desde el 10 de septiembre de 2021, fue capturado en Miami por agentes del ICE el 24 de septiembre e ingresado en un centro de detención por un tema migratorio. Ya localizado, la FGR pedirá la deportación o extradición por varios delitos federales. Muchos de la política al borde de un ataque de nervios.

Nos vemos mañana, pero en privado.