"Sarampión, otra herencia de AMLO", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Florestán

En México, el sarampión era un tema superado desde 1997 y en 2016 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Panamericana (OPS) declararon que la región estaba libre de su transmisión endémica. Todavía en noviembre de 2024 se dio la reverificación regional.

Pero en 2025 la misma OPS calificó la situación en México como una reaparición con magnitud inusual por miles de casos de sarampión confirmados.

Esto fue provocado por la criminal política sanitaria de López Obrador y su subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que redujo la vacunación por debajo del promedio mundial de forma notable, apuntan los especialistas, a partir de 2023, cuando en el mundo se vacunaba a 83%, en México se recortó a 76% y en 2024 llegó a estar trece puntos porcentuales por debajo de la media internacional.

Eso es lo que explica que en el reporte del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica con corte a la semana 41 con fecha del 17 de octubre, se registre un acumulado de cinco mil 29 casos de sarampión en México, 88.08 sin vacunación documentada, y 23 defunciones todas sin esa vacunación.

Estamos hablando de que el motor de este disparo de contagios en México es la falta de vacunación y que todo surgió a partir de dos casos iniciales, uno el 14 de febrero en Oaxaca y el otro el 20 del mismo mes en Chihuahua para saltar a agosto con mil 900 casos y en la segunda quincena de octubre cuatro mil 915, es decir, un aumento de 250% en dos meses.

Este es el resultado, le decía, de una política de salud pública criminal en el gobierno de López Obrador que no sólo lo hizo ante el Covid, con 800 mil muertes de las que 300 mil pudieron evitarse, sino que también dejó su mortal huella en el sarampión.

RETALES

1.- PREMIO. Y cuando López-Gatell debería estar ante un tribunal acusado de esa política criminal, la 4-T lo premió al crearle un puesto inexistente, representante de México ante la OMS en Ginebra, con sueldazo, vacaciones, seguro de gastos médicos, educación de los hijos, vivienda, servicio, coche, chofer y viáticos. La mano de AMLO;

2.- OMAR. Otro golpe del gabinete de seguridad a cargo de Omar García Harfuch, fue el haber logrado que el Gobierno de Cuba entregara al de México al criminal chino Zhi Dong, uno de los más importantes narcotraficantes del mundo. Detenido por ese equipo el 30 de octubre de 2024, un juez le dio inexplicable prisión domiciliaria y escapó. Ya fue entregado al Gobierno de Estados Unidos que lo pedía en extradición; y

3.- DISTANCIA. Sigue la zanganería legislativa y no pueden eliminar el acuerdo de 2020 para seguir trabajando a distancia y en temas de interés nacional como la aprobación de leyes que son de carácter general y afectan la vida de los mexicanos. Allá ellos y su distancia.

Nos vemos el martes, pero en privado.