"La Presidenta dando la cara", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

¿Cuántas mejillas tiene para poner?

Florestán

En la mayor tragedia que le ha tocado a Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, el desastre en la Huasteca, debo destacar dos aspectos: el primero, que a pesar de las alertas cotidianas del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), que depende de Conagua, desde el pasado lunes 6, hasta el viernes 10, las autoridades locales y federales, los subestimaron; el segundo, su presencia cotidiana en las zonas devastadas, a diferencia de su antecesor que jamás se mojó una suela para acompañar, escuchar, consolar a los cientos de miles de damnificados en medio de la destrucción.

En este escenario, apunto que la Presidenta fue no sólo a recorrer las regiones devastadas, sino también a escuchar los reclamos, airados y fundamentados contra las autoridades locales, de los que perdieron todo, que sólo salvaron la vida, que cuando dicen que es lo más importante, y es cierto, la perdieron en una gran parte: familiares, recuerdos, bienes, futuro, esperanza.

Debo insistir en algo que al gobierno le parece una ofensa, pero es una realidad: el SMN fue advirtiendo durante cinco días de la magnitud del daño que se venía y que la mayoría de los gobernadores y autoridades municipales ignoraron.

Les doy este reporte del miércoles 8: “la preocupación hoy la estamos enfocando en la región de La Huasteca, norte de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Querétaro. Van a tener lluvias torrenciales y en algunas zonas de esta región no descartamos acumulados de lluvia que van más allá de los 250 milímetros”.

Y en el mismo pronóstico insistió jueves y viernes.

En las horas siguientes vino el aluvión, el desastre advertido y parte del esfuerzo de los funcionarios de la 4-T fue salvarle la cara a los suyos, al tiempo que la Presidenta se la partía entre el lodo en medio del clamor contra las autoridades locales por las que ella tuvo, además, que dar la cara.

Si tuvo solidaridad humana con las víctimas, debo decir que también la tuvo política con los suyos a pesar de no merecerla por su indiferencia e incapacidad.

Pero lo primero valió lo segundo.

Ya vendrá, espero, la revisión política y ajuste de responsabilidades.

RETALES

1.- BLUFF. Noroña, ya descartado de todo, dijo que hoy haría un anuncio espectacular, pedir licencia para irse de embajador. Consultadas fuentes de Palacio y de la SRE, lo desmintieron. El delirio del nuevo rico;

2.- RECLAMO. Rocío Nahle me dijo ayer que va a investigar el seguro que contrató Cuitláhuac García a una empresa privada por 750 millones de pesos de los que la empresa sólo cubrió 25; y

3.- ILEGAL. Ayer el pleno de la nueva Corte aprobó que ningún ministro puede darse por excluido de atender un caso a pesar de que antes se haya pronunciado en algún sentido. Es decir, pueden prejuzgar y ya vale madre.

Nos vemos mañana, pero en privado.