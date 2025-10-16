"Pepín y la multiplicación de los ranchos", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Hasta una vida de placeres tiene sus límites.

A una parte de la familia López Obrador, exceptuando al expresidente, la enloqueció eso del dinero y lo de ser nuevos ricos.

De todos, destacan Andy, con sus viajes en premier a Japón, hoteles de cinco estrellas, cuentas de 49 mil pesos por una cena, de compras en Prada en Tokio y tratos comerciales y negocios denunciados, testimoniados en grabaciones a través de sus amigos más cercanos y la novedad: el arte moderno japonés. Lo de sus otros dos hermanos, que se pueda documentar, hasta ahora no alcanza las proporciones de quien es el secretario de Organización de Morena, su número 2 y, para los suyos el 1.

Lo otro es el caso de su tío Pepín, José Ramiro, hermano de su papá, al que sólo se le conocen tres trabajos: alcalde de la familiar Macuspana, 2003-06, cuando fue acusado de desvío de recursos y mal uso del presupuesto; secretario de Fronteras y Derechos Humanos, con Adán Augusto López y actual secretario de Gobierno de Javier May.

Pues bien, Pepín reveló en su declaración de bienes, ser propietario de trece ranchos que abarcan 280 hectáreas por los que pagó, dijo, 8.6 millones de pesos y en efectivo.

De ese total, ocho los compró durante la presidencia de su hermano, 2018-24, cuando el pañuelito blanco y la pobreza franciscana y el 19 de marzo de 2024, adquirió 694 cabezas valuadas en 10.4 millones de pesos, todo siempre en efectivo según consta en su declaración de bienes del pasado 9 de marzo. En la inicial, el 20 de noviembre de 2024, reportó que en 2023 no tuvo otro cargo ni ingresos que los de su función como secretario en el Gobierno de Tabasco.

Entonces, ¿de dónde se hizo de dinero, ranchos y ganado Pepín?

Eso no lo explica, ni cómo obtuvo los millones de pesos en efectivo para adquirir esas gangas rurales a las que agregó un tractor de 1.2 millones.

Lo de Andy y Pepín, choca y niega el pañuelito de Andrés Manuel durante su gobierno cuando él, que afirmaba saber todo, tuvo que haberse enterado y tolerar, como también repetía, y no lo evitó.

RETALES

1.- COMPADRE. El gobernador Javier May, preferido de AMLO, salió a defender a Pepín recurriendo a lo de siempre cuando no tienen argumentos: es una campaña de la derecha y que él, por lo menos, lo hizo público en su declaración, como si eso fuera un excluyente de responsabilidad;

2.- VISITAS. La presidenta Sheinbaum, como le he dicho, a diferencia de su antecesor, siguió recorriendo las zonas de desastre. Ayer estuvo en Tamazunchale, San Luis Potosí, y en El Higo, Veracruz. Van 66 muertos y 75 desaparecidos;

3.- PLAZOS. Con aumentos en el cobro de todos los derechos, los diputados deben aprobar la Ley de Ingresos el lunes y el Senado el día 31. En San Lázaro el plazo para el Presupuesto de Egresos es el 15 de noviembre. Todo saldrá a tiempo con la mayoría oficial.

