"Les valió madre", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Les dicen Micky Mouse. Son simpáticos, pero no dejan de ser ratones.

Florestán

Ahora que el oficialismo repite, como una excluyente de responsabilidad ante la tragedia huasteca que hasta anoche había dejado 64 muertos y 65 desaparecidos y una estela de destrucción, que no tenían avisos, voy a documentar que eso es falso.

Desde el pasado lunes 6 de octubre, el coordinador del Sistema Meteorológico Nacional, de Conagua, que depende de Semarnat, Fabián Vázquez Romaña, dio en Grupo Fórmula, la primera alerta: un sistema en el Caribe llegaría al Golfo de México con riesgo de pegar en Veracruz.

El martes 7, ya anunció lluvias intensas para el norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla, la Huasteca, y ahondó la alerta por los muchos ríos que tiene que podrían desbordarse.

Ya el miércoles 8 confirmaba las primeras bandas de esa baja depresión en el norte de Veracruz y en esa huasteca, con lluvias torrenciales por encima de los 250 milímetros, que son 250 litros por metro cuadrado.

El jueves 9, confirmaba las lluvias torrenciales de la víspera y desbordamiento de ríos y advertía que continuarían las descargas pluviales severas, lo mismo que para el día siguiente, viernes 10, cuando me dijo: “Son condiciones meteorológicamente adversas y muy peligrosas para la población. Ahí va a seguir lloviendo muchísimo”. Volvió a centrar el desastre en la Huasteca y llamó a la población a resguardarse en lugares seguros sobre todo por el desbordamiento de ríos.

“Mucho cuidado”, advertía, “para toda la población de esa zona. Tienen que hacer caso de las indicaciones de las autoridades locales, no poner su vida en riesgo y, sobre todo, seguir el pronóstico meteorológico”.

Así que, avisos, hubo.

Pero a esos cinco gobiernos les valió madre.

Que pague la Presidenta.

RETALES

1.- INVESTIDURA. A diferencia de su antecesor, que nunca se manchó los zapatos ni consoló a un damnificado, la presidenta Sheinbaum se fue el domingo a las zonas de desastre en Veracruz y Puebla donde resistió el reclamo por la ausencia de los gobiernos locales en la desgracia. Y ayer en Hidalgo y Querétaro;

2.- AUSENCIA. En cambio, como su antecesor, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas, el 4 de diciembre en la República Dominicana, por la exclusión de los dictadores de Cuba, Díaz-Canel, Venezuela, Maduro y Nicaragua, el peor de todos, Ortega y cónyuge; y

3.- PEPÍN. Ahora el hermano de López Obrador, José Ramiro, Pepín, actual secretario de Gobierno de Chiapas y subsecretario de Asuntos Fronterizos (sic) con Adán Augusto, se declaró dueño de ¡trece ranchos! que abarcan 291 hectáreas, de los que ocho los compró entre 2018 y 2024, cuando su hermano Andrés Manuel fue presidente, que todos valen 8.6 millones de pesos, a menos de un millón por rancho, y que los pagó de contado. ¿De dónde se hizo de ese dinero y de esas gangas?

Nos vemos mañana, pero en privado.