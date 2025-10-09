"Reitero, de romper, romperá AMLO", escriben Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El contra todos a la vez nunca ha sido una buena estrategia.

Florestán

Ayer le contaba, y lo he dicho reiteradamente que, como insistió el domingo en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum nunca romperá con Andrés Manuel López Obrador, pero no descarto, al contrario, sostengo, que de darse tal fractura vendrá de él, que se resiste a la primera ley física política: la tendencia del que se fue, inevitablemente a la baja, y la de quien lo sucede, inexorablemente al alza.

No se trata de competencias ni de fortalezas o debilidades. Es una ley de vida política que, de querer jugar a las vencidas, el antecesor siempre perderá aún cuando el sucesor, sucesora, no oponga resistencia.

Así ha sido siempre por más que algunos, siempre nostálgicos del pasado reciente, digan lo contrario.

En este escenario, debo referirme al mensaje dominical de la Presidenta al celebrar su primer año de gobierno, y subrayo celebrar, y su declaración de lealtad total, reconocimiento y compromiso de continuidad del proyecto de la 4-T.

Ese introito obedece, en parte, a su concepto de lealtad y, en parte, afirman algunos, de un mensaje a Palenque ante lo que se percibió como un malestar por el falso registro de que la sucesora no habría dado el suficiente apoyo a su sucesión familiar en la que cada vez que se habla de los más graves casos de corrupción, se involucra a alguno de sus descendientes, sobre todo al autodeclarado legatario del movimiento.

Pero en ese romper, la más próxima aduana es la designación de 17 candidatos a gobernador para las elecciones de 2027, de los que en doce son morenistas designados por él, como en los 500 candidatos a la Cámara de Diputados, los de hoy todos suyos, los casi dos mil aspirantes a igual número de presidencias municipales y los mil 400 legisladores de 31 congresos locales.

Y pregunto, ¿quién los va a designar, él, como quiere, o ella, como le corresponde políticamente?

Eso determinaría una primera ruptura que, de darse, reitero, vendría de Palenque, nunca de ella.

RETALES

1.- CONTRABANDO. Cuando se habla del huachicol fiscal, sólo apunto que, de los 17 estados con costa, 16 son gobernados por Morena como los siete municipios fronterizos más importantes, de Tijuana a Matamoros, pasando por Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Reynosa;

2.- SOLITOS. Reaparece Noroña con otro exceso y provocación a la Presidenta y a Morena, viajando en un avión privado que, dice es taxi aéreo, como todos los aviones en renta, y que no pagó con recursos públicos, evitando decir cómo lo financió; y

3.- SEÑUELO. El transitorio que metió Morena en el Senado a favor de la retroactividad en el proyecto de Ley de Amparo, y que la presidenta Sheinbaum declaró que no iba en su iniciativa, se ha convertido en un distractor para evitar la atención a lo grave: la eliminación de la suspensión provisional.

Nos vemos mañana, pero en privado.