"Del cuento de los abrazos a los resultados", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Es que son de virtudes esquivas.

Florestán

Tras la mañanera de ayer en la que la presidenta Sheinbaum dio el reporte de seguridad de su primer año de gobierno, comparado con el último de López Obrador, entrevisté al operador de ese saldo, Omar García Harfuch, en coordinación con el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, el almirante Raymundo Morales de Marina y el fiscal Alejandro Gertz Manero.

El contraste documenta que el cuento de “abrazos y no balazos” fue un fracaso criminal al llegar a días con más de 120 homicidios dolosos y terminar su gestión con 199 mil 761, más 62 mil 500 desaparecidos, la extensión territorial del crimen organizado como no había registro, su diversificación en todos los espacios y actividades mientras en Palacio Nacional repetía su karma cómplice y mentiroso.

Nunca como en su gobierno, crecieron, multiplicaron y desplegaron las organizaciones criminales, mientras él negaba y cargaba contra sus críticos y no contra los criminales en lo que Jesús Ramírez, hoy su informante, un traidor, pues, le operaba redes y yutuberos que hoy sigue manejando con recursos públicos sin que haya trasparentado nunca ese gasto que va parte en dinero, parte en favores.

Cuando ayer la Presidenta dio a conocer que en su primer año de gobierno, comparado con el último de su antecesor, los homicidios se habían reducido una tercera parte, 27 diarios, diez mil en total, fue el mayor reproche que le haya hecho.

Y por si fuera poco lo que se dijo en la mañanera, al mediodía García Harfuch acabó de rematar en el detalle: mil 500 laboratorios desmantelados, 34 mil altos generadores de violencia detenidos, miles de toneladas de droga incautada, más de doscientas mil armas y el golpe al huachicol, que ha detenido y que para la Procuradora Fiscal, en el sexenio pasado superó los 600 mil millones de pesos.

Aun así, reitero que ella nunca romperá con él, pero la ruptura, de haberla, será de López Obrador y los suyos, contra la Presidenta.

Al tiempo.

RETALES

1.- ALERTA. La que envió Sheinbaum ayer a las 12:00, cuando Priscilla, huracán categoría 2, amenazaba el sur de Baja California a diferencia del que AMLO mandó a las 21:30 del 24 de octubre, con Otis ya en categoría 4, diciendo que pegaría entre 4:00 y 6:00 de la mañana cuando entró en Acapulco a las 00:25;

2.- CLAVE. La llave de una de las más denunciadas organizaciones de corrupción del sexenio pasado se llama Jorge Amílcar Olán, el íntimo de Andy, según las grabaciones. Hoy está en Europa, tras hacer una transferencia de mil 500 millones de dólares; y

3.- COBARDE. Sigo esperando que Jenaro, con J, Villamil, pruebe lo que dijo: que yo había pedido la represión a estudiantes. El miserable usó recursos públicos, Canal 11, para mandar mensaje, pero no ha probado y menos da la cara. No puede.

Nos vemos mañana, pero en privado.