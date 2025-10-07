"Ella nunca romperá, él sí", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Florestán

La presidenta Claudia Sheinbaum dio dos discursos el fin de semana. El primero el sábado, en Veracruz, por el 204 aniversario de la Armada de México y el segundo el domingo en el Zócalo, para celebrar su primer año de gobierno.

De su intervención en el puerto destaca su condena a la corrupción que equiparó a la traición y la deslealtad y de la plaza, la defensa en cuerpo y alma de su antecesor.

Las declaraciones en aquel malecón descollan por el inédito referente de corrupción de mandos de la Marina, sin mencionar a empresarios, factureros y políticos, de la más grave organización criminal y estafa gubernamental de que haya registro, que la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, calculó en ¡600 mil millones de pesos!

Las del Zócalo, por el respaldo a ultranza de su antecesor, por razones que ella centró en que la oposición quiere que rompa con él y que hay quienes atribuyen a la molestia en Palenque porque en algunos temas, el viaje de Andy a Japón, no recibió, ha dicho, una defensa total de Palacio Nacional. Sostuvo que “el momento histórico que vivimos es también la herencia de un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo: Andrés Manuel López Obrador. Se han empeñado en separarnos, en que rompamos. Pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores (…) Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez y austeridad. Nunca se rindió ante la presión, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios”.

En fin, lo que quedó del sábado fue el reclamó de honestidad a las instituciones navales y del domingo, su defensa total a López Obrador.

Y debo decirle lo que he sostenido aquí: claro que ella nunca romperá con él. De darse la fractura vendrá de López Obrador.

RETALES

1.- CORRAL. A los de la selfie del 9 de marzo en el Zócalo, Andy, Luisa María, Adán Augusto, Monreal, Manuel y Esquer, siguió el corral del domingo, todos detrás de la valla;

2.- MISERABLE. Jenaro, con J, Villamil, es el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Desde ese cargo acusó a los conductores de Radio Fórmula, donde trabajo hace 31 años, de “pasarse el día gritando por qué Clara Brugada no reprimió a los vándalos del bloque negro” y habló del “diazordacismo mediático”. Emplazo a este miserable a que pruebe que yo llamé a reprimir. Y eso le dicen a la Presidenta; y

3.- PIROTECNIA. El viernes, cuando los mercados habían cerrado, Germán Larrea se echó el farol para comprar el 100% del Banco Nacional de México del que Fernando Chico Pardo ya había adquirido el 25%. Su desplante tiró ayer 16% las acciones de su Grupo México. Citi, en Nueva York, dijo no haber recibido oferta formal alguna. La decisión será de las autoridades financieras mexicanas.

