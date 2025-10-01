"Seguridad, la gran diferencia", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Florestán

Hoy que Claudia Sheinbaum inicia su segundo año de gobierno, no es el mismo panorama ni personajes ni cuentas que las desastrosas que recibió de su antecesor y todo por un factor: el combate, real, a la inseguridad y a la violencia que en el sexenio pasado alcanzó niveles nunca vistos de impunidad, extensión territorial, diversificación delictiva, rangos de violencia, tolerancia, encubrimientos, contubernios y cotas de homicidios, 199 mil 671 y de desaparecidos, 62 mil 500 y, sobre todo, de complicidades oficiales a niveles nunca vistos, que ahora no es que afloren, se descubren y hacen públicos.

Y esto es porque en la insostenible pérdida de gobierno en el país ante los sindicatos oficiales-crimen organizado, pudo más la camaradería presidencial con estos, su tolerancia y abrazos, que su obligación fundamental de garantizar vida y seguridad de los mexicanos, por encima de que no le fueran “con el cuento de que la ley era la ley”.

Una de sus afirmaciones más repetidas y descaradas era que los delincuentes tenían derechos humanos que él respetaba porque eran seres humanos, aunque ellos no respetaran los de sus víctimas, también seres humanos, víctimas a las que nunca consideró porque primero iban los abrazos, mostrando más empatía con los criminales que con los muertos, desparecidos y sus familias.

Hoy, los avances contra la inseguridad es el mayor, quizá único, reproche de la Presidenta a su predecesor.

Ayer reveló que en su primer año de gobierno redujo 32% los homicidios dolosos en relación al último año de López Obrador, como resultado de la estrategia integral de seguridad de su gobierno, cifra que consideró un hito histórico. Incluso el viernes pasado se registró el día con menos homicidios desde 2015, 32, cuando López Obrador superó los 120.

Y en ese logro ha sido fundamental la decisión política de Sheinbaum y la organización que encabeza Omar García Harfuch y de la que forman parte como un solo frente, Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional y, repito, ella, la presidenta.

A ver si no se lo reclaman desde Palenque.

RETALES

1.- BARREDORA. La de Hugo Aguilar, cuyo secretario general, José Hernández, despidió vía correo a todos los directores de área y puestos de confianza de la Corte, por así convenir a sus intereses y sin ninguna responsabilidad para él. Disfruten lo votado;

2.- FINTA. Les he dicho del cuento de los parlamentos abiertos. Para la reforma a la Ley de Amparo, en el Senado se citaron a esos foros ayer y hoy, cuando ya está la instrucción de aprobarla el viernes con la mayoría oficial;

3.- SIGUIENTE. El mismo destino se dará a la reforma electoral, cuyo comité preside Pablo Gómez y en el que está hasta el miserable de Jesús Ramírez, para tener bien informado a López Obrador, como en las mañaneras de seguridad.

Nos vemos mañana, pero en privado.