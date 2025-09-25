"Ella no romperá, él sí, es lo suyo", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Y le repiten a los pobres que la pobreza ha disminuido.

Florestán

A siete días de cumplir su primer año de gobierno, el miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró: que “no romperá con López Obrador, como quiere la oposición para debilitar a su movimiento. ¡Eso no ocurrirá jamás!”, exclamó.

Y le entiendo y no me queda duda, ella nunca romperá.

Lo que está en veremos es cuándo romperá él en los tiempos de las sucesiones o cuando el calor del huachicol se acerque a Palenque, que, de acuerdo con sus dichos, él tendría que haberlo sabido:

“El Presidente sabe todo. No es cierto eso de que el Presidente no sabía. ¡Claro que sabe todo! Los negocios más jugosos llevan el visto bueno del Presidente”, declaró el 10 de agosto de 2019, en Río Grande, en Zacatecas.

El 28 de septiembre, en Guachochi, Chihuahua, afirmó: “no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del Presidente. Si hacen una tranza grande, grande, es porque el Presidente lo permitió”.

El 15 de octubre en Villa de Ramos, San Luis Potosí, reiteró: “¡Nada de que el Presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban! ¡Eso es falso! El Presidente de México esta informado de todas esas transas que llevan el visto bueno del Presidente, aunque no firme”.

Pero ahora resulta que del mayor caso de corrupción de que haya registro, el del huachicol fiscal, él nunca supo nada, cuando repetía saber todos de las transas y llevar su visto bueno.

Ese es un engaño y el esquema de corrupción se mantuvo los primeros nueves meses de gobierno de Sheinbaum, cuando el trabajo de inteligencia del gabinete de seguridad de Omar García Harfuch, lo acabó con tres golpes: Ensenada, el 28 de marzo, ocho millones de litros,; Altamira, tres días después, con diez y el histórico de Saltillo, 6 de julio, con quince millones de litros en 129 carros-tanque.

¿De verdad que López Obrador no se enteró ni le dio el visto bueno, como afirmaba saber de todas las transas, más otros 31 barcos en su gobierno?

No lo ha respondido, pero hoy ya es una carga para Sheinbaum que entiendo que no vaya a romper nunca, porque de eso, de la ruptura se encargará él, que es lo suyo.

RETALES

1.- DESEMBARCO. Fernando Chico Pardo compró ayer a Citi en Nueva York, el 25% de las acciones, 500 millones, del Banco Nacional de México por dos mil 300 millones de dólares, y será el presidente de su consejo y se ratificó a Manuel Romo como director general;

2.- SILENCIO. En la doble comparecencia del secretario de Hacienda ante los diputados, Édgar Amador, evitó más de 40 veces el elefantazo en la sala de sesiones, el huachicol fiscal. Cero, nada, silencio; y

3.- VIDA. Luis Videgaray se acaba de asociar al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en una empresa de inteligencia artificial que operará con grandes empresas y gobiernos en sus operaciones. Nunca volvió a México.

Nos vemos mañana, pero en privado.