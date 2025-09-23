"La mayor organización político-criminal", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Los hay que cuando les preguntas, ¿cómo estás?, te lo cuentan todo.

Florestán

La 4-T, y el gobierno de López Obrador, no saben cómo desmarcarse de la mayor organización delincuencial-gubernamental-empresarial de que haya registro, como la descubierta en marzo de este año por el gabinete de seguridad que encabeza Omar García Harfuch y que operó transexenalmente desde 2023 hasta 2025.

Por eso, Claudia Sheinbaum llega a su primer año de gobierno con el más escandaloso caso de corrupción y organización criminal y a los más altos niveles, Marina, aduanas, puertos, transportes, fronteras, empresas y organizaciones criminales de que, repito, se tenga memoria, superando la suma de los fraudes del pasado reciente, desde los Amigos de Fox a la Estafa Maestra y la Casa Blanca.

Los niveles de esta organización criminal que comenzó a operar con protección y operadores de López Obrador superan los 180 mil millones de pesos en 2024 y casi otro tanto bajo el nuevo gobierno.

Sobre esto apunto que era tanta su fuerza política, que continuó en este gobierno, lo que confirma sus altas complicidades oficiales, impunidad y fuerza, protegidos, sin duda, por un poder político transexenal, hasta que llegó este 28 de marzo en Ensenada, le decía y el decomiso de ocho millones de litros de diésel de contrabando y tres días después, el buque tanque en Altamira con diez millones más. Pero ellos siguieron en lo suyo.

Tanto, que apenas el pasado 7 de julio, el mismo gabinete de seguridad decomisó 129 carrotanques de ferrocarril con quince millones de litros, el mayor golpe jamás dado.

Le hablo de hace apenas mes y medio, lo que confirma su impunidad y, repito, la fuerza transexenal de sus protectores políticos.

De llegar al fondo, como ha dicho, esta puede ser la mayor victoria de la presidenta Sheinbaum, o la peor derrota, si el caso queda en la impunidad y no llega a las cabezas políticas, de gobierno y empresariales de esta organización criminal.

Y sé que por ella no va a parar.

RETALES

1.- MENTIRAS. El gobierno, todo, dijo que había cesado a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco, cuando el 5 de enero de 2024 el secretario de Gobierno del gobernador Carlos Merino, José Antonio De la Vega, le hizo un reconocimiento oficial y le deseó el mejor de los éxitos ante su renuncia;

2.- PROCESO. Un juez de Tabasco lo vinculará hoy a proceso. La audiencia será a distancia, desde El Altiplano. Luego puede elegir ser testigo protegido. Y entonces todo será coser y cantar; y

3.- GRAVE. Manuel Espino, presidente del PAN en la victoria electoral de 2006 que llevó a la Presidencia a Felipe Calderón sobre López Obrador que siempre denunció fraude y hoy diputado de Morena, cruza una grave crisis. Sufrió una embolia, lleva una semana en Médica Sur y no tiene con qué pagar. La respuesta oficial fue: se hubiera ido al Issste. QPM.

Nos vemos mañana, pero en privado.