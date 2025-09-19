"Nunca tocarán fondo en esta red", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Pasear, un gozo en vías de extinción.

Florestán

Lo que el presidente López Obrador decretó formalmente, en su último informe, como el fin del huachicol, ahora estalla como el mayor esquema del crimen organizado nunca visto en el que participaban altos mandos de la Marina y aduanas, empresarios, transportistas, distribuidores y compradores.

No hay antecedentes de una organización criminal de estas magnitudes que tocan en lo más alto del gobierno y que chocan con al menos tres de sus arrogantes y falsas afirmaciones en el sentido de que sus antecesores, y por ende él, sabían siempre todo: “Todos los negocios y grandes tranzas en México tienen el aval del Presidente; el Presidente sabe de las grandes tranzas, nada de que no sabía. Si hacen una tranza grande, grande, es porque el Presidente lo permitió”.

Eso cuando en su gobierno se llevó a cabo la mayor tranza de que haya registro, la de huachicol fiscal y ahora resulta que, contra sus declaraciones, él nunca se enteró a pesar de lo reiteradamente dicho.

El caso estalló con los dos golpes que en tres días dio la mesa de seguridad que encabeza Omar García Harfuch. Una, el pasado 28 de marzo en un predio cerca de Ensenada donde aseguró ocho millones de litros de diésel y, la otra, tres días después, en un muelle de Altamira al asegurar un buque tanque con diez millones de litros de contrabando, con la complicidad, como desde tiempo atrás, en su gobierno, de los sobrinos del almirante secretario Ojeda, uno vicealmirante, ya preso y bajo proceso y otro, su hermano, prófugo, funcionarios de todos los niveles de puertos y aduanas, con empresarios y coberturas políticas y de funcionarios de todos los niveles que ha llevado a descubrir la mayor organización criminal que jefaturaban dos altos mandos de la Marina y coautores a todos los niveles y en todos los sectores.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que llegará hasta el fondo, fondo de esta red criminal. Pero es inconmensurable.

RETALES

1.- ODIOS. Una mañana, el jefe de ayudantes del exsecretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, le dijo: con la novedad mi almirante que nos retiramos por órdenes superiores. Y Ojeda le retiró escolta y vehículo. Así era él y sus sobrinos;

2.- VENDETAS. Otra señal de la magnitud de esta organización criminal es el número de muertos tras su descubrimiento. Y destaco el del contralmirante Fernando Rubén Guerrero, que en junio de 2024 reportó a Ojeda el esquema de corrupción de sus sobrinos y se lo repitió a su sucesor el 10 de octubre y lo ejecutaron, impunemente, el 8 de noviembre; y

3.- ARRIBA. El Departamento del Tesoro identificó a la diputada de Morena y exalcaldesa de Rosarito, en BC, Hilda Araceli Brown, relacionada con el Cártel de Sinaloa y la UIF le congeló las cuentas. Ahora invocan que por el fuero no la puede tocar. El crimen perfecto.

Nos vemos el martes, pero en privado.