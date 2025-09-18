"Más garrote que zanahorias", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Más importante que la opinión es su argumentación.

Florestán

Este lunes 15 de septiembre, cuando la presidenta Sheinbaum en plenas fiestas patrias reiteraba su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera, léase estadounidense, el Departamento de Estado hizo público este documento: “Determinación presidencial para el año fiscal 2026 respecto a los principales países en el tránsito de drogas o en la producción de drogas ilícitas”, que ya envió al Congreso y en el que incluye a México.

En su relación por orden alfabético, identifica a los principales países de tránsito y/o producción de drogas, de Afganistán a Venezuela, pasando, entre otros, por Belice, Colombia, Centroamérica y Panamá, India y Pakistán y China, marcada y subrayadamente a China, entre otros.

Aclara que estar en dicha lista no significa que sus gobiernos no luchen ni cooperen con Estados Unidos, pero sí que permiten la producción y tránsito de drogas hacia su país.

En el caso de México, el documento reporta:

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha aumentado la cooperación para hacer frente a los poderosos carteles. Ha logrado importantes incautaciones de fentanilo y precursores químicos. Este aumento de los esfuerzos de México debe mantenerse e institucionalizarse. Al Gobierno de México le queda mucho por hacer para acabar con los líderes de los carteles, así como con sus laboratorios clandestinos de drogas, las cadenas de suministro de precursores químicos y las finanzas ilícitas. Durante el próximo año, Estados Unidos espera ver esfuerzos adicionales y agresivos por parte de México para hacer responsables a los líderes de los carteles y desarticular las redes ilícitas dedicadas a la producción y el tráfico de drogas”.

Y viene la amenaza de Trump:

“… también pediré a estos países, México incluido, que cumplan sus obligaciones y corten el suministro o se enfrentarán a muy graves consecuencias”.

Felices fiestas, le faltó agregar.

RETALES

1.- AVANCE. Está en México el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, John K. Hurley y se reúne con Omar García Harfuch y los suyos. ¿El tema? atacar el financiamiento a cárteles, ya considerados organizaciones internacionales terroristas;

2.- AMPAROS. Circuló la información de que Andy y Gonzalo López Beltrán habían logrado un amparo que un desconocido solicitó el juez segundo de Distrito en Zacatecas que concedió la suspensión. Andy lo desmintió anoche, habló de la mafia del periodismo y se dijo ajeno al caso; y

3.- OPERATIVO. El del Gobierno mexicano para lograr que el de Paraguay expulsara a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y jefe de La Barredora. La operación a cargo de Omar García Harfuch logró que en los primeros minutos de hoy fuera ingresado en El Altiplano bajo fuertes medidas de seguridad, no lo vayan a silenciar.

Nos vemos mañana, pero en privado.