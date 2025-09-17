"Las formas, otra diferencia", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El dogma en política es enemigo de la razón.

Florestán

Las fiestas protocolarias de septiembre han dado pie al surgimiento de algo que López Obrador despreció y desapareció haciendo de estos, eventos, de su movimiento, no celebraciones nacionales para todos.

Primero, las formas que aquel tiró por el retrete al cancelar la presencia de representantes de los otros poderes para reiterar que sólo había uno, el suyo.

Ahora, desde el sábado al conmemorar otro aniversario de la Heroica Defensa del Castillo de Chapultepec, la Presidencia de la República convocó a los poderes, Hugo Aguilar, presidente del Judicial y la panista Kenia López Rabadán, del Congreso General y a Laura Itzel Castillo por el Senado.

Y en la mesa de honor, también se recuperó el protocolo. La Presidenta al centro, flanqueada por los secretarios de Marina y Defensa, este a su derecha a López Rabadán y esta a su lado, a Aguilar.

Cuando la voz oficial los presentó, todos se aplaudieron hasta que, en el turno de la diputada, Aguilar la ignoró, lo que fue parte de la crónica.

En la noche del Grito, no sé si habrán cruzado, pero ayer por la mañana, al preguntarle por su descortesía le bajó. Dijo que había sido una distracción que superó ya en el presídium, saludando a la ignorada el viernes, que de nuevo estaba a su izquierda y aplaudirla al mencionarla.

Esto que puede parece formal, lo es y decía don Jesús Reyes Heroles: la forma es fondo y eso, las formas, las eliminó López Obrador en su egoísmo político y arrogancia personal que lo llevó a autocolocarse a la altura de Hidalgo, con la Independencia; Juárez, con la Reforma y Madero con la democracia. Las tres transformaciones, Independencia, Reforma y Democracia, más la suya, la cuarta, claro, con él como prócer.

Así su delirio.

Ya en el Grito, el lunes, la Presidenta mandó un mensaje corporal y verbal de seriedad y para todos, evitando el chillido desaforado de su antecesor, el 15 de septiembre del año pasado de: ¡Viva la 4-T y muera la corrupción!

Mientras en los muelles seguía descargando millones de litros de combustible de contrabando.

RETALES

1.- FORMAS. Debe haber sido difícil para el almirante secretario Raymundo Pedro Morales la intervención de ayer, con la carga que heredó de corrupción a los más altos niveles al decir: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable, callarlo”;

2.- MENSAJE. Y recojo el del general secretario Ricardo Trevilla, también ayer: el llamado a la unidad nacional “para desterrar las conductas antisociales que dañan al pueblo de México como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia”; y

3.- CUENTAS. Los diputados tienen hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos y, el Senado, el 31. Aprobada esta, en San Lázaro el plazo para sacar el PEF es el 15 de noviembre. La mayoría oficial lo sacará.

Nos vemos mañana, pero en privado.