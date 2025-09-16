"Dos manchas al pañuelito", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Ahí siguen matutinamente las infamias disfrazadas de preguntas.

Florestán

Dos de los hechos que mas disminuyen los dichos reiterados por el presidente López Obrador en su gobierno, honestidad y combate al crimen organizado, han recibido dos reveses estructurales.

Uno es el nunca visto en esas dimensiones, contrabando de combustible que en su último informe de gobierno afirmó que había terminado, al tiempo que decenas de buquestanque atracaban en puertos de Tamaulipas y Baja California descargando decenas de millones de diésel de contrabando con el apoyo de toda una organización criminal encabezada y dirigida por dos altos mandos de Marina y, el otro, el del cártel de La Barredora, teniendo al frente al secretario de seguridad de dos gobiernos de Tabasco.

Entiendo que el caso del contrabando es incomparable por el nivel de los involucrados, por primera vez dos altos cargos de la Marina, un vicealmirante y un contralmirante, uno ya bajo proceso, el segundo prófugo, ambos, además, sobrinos políticos del Almirante Secretario a los que no importó el cambio de gobierno para seguir operando hasta el golpe del 31 de marzo en el muelle de Altamira, en Tamaulipas, cuando elementos del gabinete de seguridad intervinieron el desembarco ilegal de diez millones de litros de diésel, amparados como aditivos para aceites. Tres días antes, habían dado el primer golpe en un terreno de Ensenada rentado donde aseguraron ocho millones 200 mil litros.

Esto llevó a una serie de detenciones y procesos y a descubrir la mayor red delincuencial que se conozca en el huachicol fiscal, en la que participaron además de mandos marinos, empresarios, factureros, compradores y distribuidores de lo que se ha derivado una serie de homicidios relacionados.

La otra mancha al pañuelito es la del secretario de seguridad de Tabasco que era jefe del gang de La Barredora, recién capturado en una residencia en las afueras de Asunción, en Paraguay.

Estas son dos prendas del gobierno de la presidenta Sheinbaum, impensables, por inejecutadas, en el gobierno de su antecesor y que, sin duda, han metido ruido en Palenque.

RETALES

1.- MANDO. EL general Ricardo Trevilla será el segundo secretario de la Defensa, el primero fue Cresencio Sandoval en 2023, orador en una ceremonia oficial del 16 de septiembre. Designó al general de división Francisco Jesús Leana, comandante del Ejército Mexicano, comandante del desfile militar se hoy;

2.- ¿INDEPENDIENTE? El presidente de la Corte se estrenó en un acto protocolario de septiembre y al presentar a la presidenta de los diputados, Kenia López Rabadán, fue el único que no aplaudió;

3.- FRENTE. El Gobierno chino respondió duro a la decisión de México de grabar con 50% de aranceles los autos que exporta a México. El canciller De la Fuente recibió a su embajador y ya veo a Marcelo Ebrard viajando a Beijing.

Nos vemos mañana, pero en privado.