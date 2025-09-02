"Cada quien su informe", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Pues para ser inocentes, levantan muchas sospechas.

Florestán.

Lo que antes eran informes de gobierno, el 1 de septiembre de cada año, a la apertura del periodo ordinario de sesiones, el jefe del Ejecutivo acudía a la sesión general, para entregar los legajos y leerlo. Esto se acabó en 2005 y México se convirtió en la única democracia del mundo en la que el presidente o jefe de gobierno jamás ingresa al Congreso.

Ayer, al cumplir once meses de su presidencia, Claudia Sheinbaum mandó ese documento al Congreso y por la mañana leyó, con ese motivo, un mensaje en el que, como todos sus antecesores, dio su versión de gobierno y de país.

Y como en todos, en su mensaje, cundió el optimismo -¿quién haría lo contrario?-, relato que, en sus partes centrales logros, seguridad, combate al crimen organizado, salud, son, en sí, un duro contraste y reproche a lo que heredó de su antecesor, el genio de la mentira de la que hizo su modus gubernandi.

Marcadamente en la seguridad, los logros ahora son devastadores para López Obrador: lo que se ha reducido el homicidio doloso, que en su gestión alcanzó los 200 mil y 62mil 500 desaparecidos, el recorte de la extensión territorial y diversificación del crimen organizado, que creció y expandió, sospechosamente y con apoyos políticos, como nunca. Y qué le digo de la otra mentira, también criminal, del mejor sistema de salud del mundo.

A estas patrañas de su último informe, recupero: México es el segundo país del mundo con menor desempleo; el IMSS-Bienestar ya es el sistema de salud más eficaz del mundo; se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social; antes de terminar el gobierno dejaremos de importar 90% de los combustibles; no se aumentaron los precios de gasolinas, diésel, gas y electricidad, bajaron; se acabó el huachicol; se redujo la informalidad; no se aumentó la deuda pública y así, el embuste donde toque.

Esa es otra diferencia, central, del informe de ayer, que ya veremos.





RETALES

1.- FOTO. No sé de quién habrá sido la idea, pero subir a redes una foto de la presidenta Sheinbaum en el día de su primer informe en donde aparece otra enmarcada con López Obrador aún con la banda presidencial, es un error. Pero cada uno los suyos;

2.- VIOLENCIA. El envilecimiento de la política parlamentaria ha llevado a la violencia. Esa degradación ha roto todos los protocolos y convertido en conducta cotidiana donde la mayoría ejerce el poder porque lo tiene y la minoría no sabe ejercer su rol; y

3.- BORDE. Para Clara Brugada, el accidente que sufrieron dos maratonistas en silla de ruedas el domingo es de aplauso. El tema es que no quieren reconocer el desastre en que se encuentran las calles de la Ciudad de México donde se confunde un bache o una coladera con un bordillo. Y todo resuelto. Lo demás es campaña, claro.

Nos vemos mañana, pero en privado.