"De porros a porros y López Obrador", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

No hay porro bueno.

Florestán.





La violencia en la clausura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el miércoles, es un retrato del envilecimiento del Poder Legislativo donde estaba, decían, la más alta tribuna de la Nación y desde los tiempos de Morena y antes del PRD, se ha degradado.

De la violencia y violación de esos espacios, el referente es la toma de San Lázaro el 29 de agosto de 2006 por los lopezobradoristas para impedir que Felipe Calderón protestara como presidente de la República que, como marca la Constitución, es el requisito esencial para asumir ese cargo.

Aquel fue el momento en el que en este siglo hemos estado más cerca de una crisis constitucional, pero contra lo que calcularon, Calderón apareció en la tribuna y en medio de la anarquía y la frustración, protestó el cargo, se terció la banda y se retiró como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, frustrando la operación de López Obrador.

De entonces acá hemos visto arrebatos violentos impropios de legisladores de todos los partidos hasta llegar al miércoles cuando la gestión impropia de Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva reventó en la Permanente con un acto vergonzoso de quien ha hecho del discurso violento y provocativo y el infundio y la mentira, su modus operandi chocó contra quien se adueñó del PRI por métodos ilegítimos, Alejandro Moreno.

Lo que pasa es que este sigue siendo el mismo porro, como indebidamente lo llamó ayer Claudia Sheinbaum, lo que yo sí puedo decir pero ella no por ser presidenta de la República y el otro porro, al que defendió, Noroña.

Peores y más violentos momentos se han registrado en el Congreso que han pasado al olvido como este pasará a la intrascendencia, pero mientras eso ocurre queda el referente vergonzoso del Poder Legislativo, controlado por Morena y López Obrador.





RETALES

1.- RELEVO. Como le adelanté, Laura Itzel Castillo, hija del inolvidable Heberto y de la maestra María Teresa Juárez, de todos mis afectos, presidirá la mesa que Noroña no quería dejar. Será más firme, porque hay una formación histórica de izquierda, pero sin violencia;

2.- VISITA. El Departamento de Estado confirmó lo que también le había informado: la semana que viene llega Marco Rubio, para impulsar prioridades clave como el desmantelamiento de cárteles, detener el tráfico de fentanilo y el fin de la inmigración ilegal. Firmará el acuerdo de seguridad con el canciller De la Fuente, tarea en la que tendrán un rol central Omar García Harfuch y las fuerzas armadas; y

3.- PRESENTACIÓN. El miércoles, el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, hará su presentación en sociedad al ser el orador central en la comida de los 300, de Raúl Ferráez. Será su primer contacto y su primer mensaje tras su toma de posesión, el lunes por la noche,

Nos vemos el martes, pero en privado.