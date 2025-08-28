"La violencia, siempre la violencia", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Hasta en política juegan mejor los equipos que las selecciones.

Florestán

La sesión de clausura, ayer, de la Comisión Permanente es el colofón de la violenta y rijosa presidencia de Gerardo Fernández Noroña a la que llegó por decisión de Andrés Manuel López Obrador como parte de una estrategia distractora del desastre que fue su gestión presidencial.

A lo largo del primer año de esta legislatura, Noroña nunca se comportó como presidente de tal mesa que, por ley, representa a todos los legisladores. Actuó siempre pendencieramente y como integrante de la bancada del régimen, al servicio de ella y de Morena.

Sus arrebatos, gritos insultos y descalificaciones, su discurso violento y arrogante, fueron la tónica.

Y de la mano con eso, sus excesos: los viajes a Europa en Premier, su presencia en salones VIP de los aeropuertos, su negativa a rendir cuentas de gastos y del casi millón de pesos que recibe mensualmente de apoyos, su rechazo a aceptar ya no diga usted la pobreza franciscana que predicaba López Obrador, si no la austeridad republicana en su conducta y en sus declaraciones en las que la ha rechazado a pesar de los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la dirigente de su actual partido, Morena, Luisa María Alcalde.

Y ya para no hablar de aquel vergonzoso capítulo en el que utilizando recursos públicos, el Jurídico del Senado, obligó a un ciudadano a presentarse en su pleno para ofrecerle disculpas públicas. Si se aplicara el mismo rasero, ¿a cuántos tendría que haber pedido perdón este malandrín?

Pero es el poder que enloquece a los inteligentes, que no es el caso, también enloquece a los pendejos.

Insisto en que el cierre inédito de la Comisión Permanente es un retrato de su gestión en esa mesa directiva y en la del Senado que reconfirma que el discurso violento conduce siempre a conductas violentas.

Y no se trata de justificar a Alejandro Moreno, de ningún modo, de quien sea, la violencia es intolerable, pero sí de recordar cuántas veces Noroña retó a golpes a legisladores y ayer que se dio la oportunidad, salió corriendo lo que, de nuevo, lo retrata a él y esa legislatura.

RETALES

1.- VÍCTIMA. Así, victimizado, ronroneando, se paseó Noroña por los noticieros de la tarde y noche, repitiendo que era una víctima, que denunciaría al agresor y pediría su desafuero. Los dos Noroñas. O los tres;

2.- RECTORÍA. El martes por la noche se publicó la convocatoria para la rectoría de la Universidad de Puebla (BUAP) y apareció el nombre de Beatriz Gutiérrez Müller, pero sin cubrir ningún requisito. No se presentó a la audiencia y se dijo que había sido ocurrencia de un alumno; y

3.- RAJA. El gobierno capitalino dice ahora que vendrán 5.5 millones de turistas al mundial, cuando son cinco partidos en el Azteca al que cabrán 500 mil personas. Los demás deben venir a verlo por la tele. Sí, mienten como respiran.

Nos vemos mañana, pero en privado.