"Una reforma política entre amigos", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

¿Qué harían los gobiernos sin los chivos expiatorios?

Florestán

La reforma política de 1996 fue producto de largas negociaciones entre el gobierno y los partidos en las que además del entonces presidente Ernesto Zedillo, participaron su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, Mariano Palacios del PRI, Felipe Calderón del PAN, Porfirio Muñoz Ledo del PRD, Jorge González del Verde y Alberto Anaya del PT.

Aquel acuerdo amplio logró la autonomía del IFE, su ciudadanización, financiamiento público y fiscalización del dinero privado en las campañas y acceso equitativo a medios. Cada estado pasó a tener cuatro senadores, tres de mayoría y uno de primera minoría, se buscó evitar la sobrerrepresentación y fortaleció al Tribunal Electoral, todo con un objetivo central: crear confianza en las elecciones, abrir la competencia y reducir el control del PRI.

Fue tal el impacto que, en las elecciones intermedias de 1997 el PRI quedó sin su mayoría histórica en la Cámara de Diputados y el PRD, vía Cuauhtémoc Cárdenas, ganó las primeras elecciones para el gobierno del entonces Distrito Federal. A los tres años el partido oficial perdía por primera vez una elección presidencial.

Ahora, Claudia Sheinbaum elabora una nueva reforma electoral pero entre amigos, con una comisión que preside Pablo Gómez e integran la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, José Merino, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar.

Es decir, una peña del oficialismo.

¿Qué se busca? Básicamente hacer de Morena un partido único con reducción de legisladores plurinominales, recorte al financiamiento, centralización y reestructuración del INE y del Tribunal Electoral, todo, básicamente para consolidar a la 4-T.

¿Cuál es el reto más que la oposición? Sus aliados, Verde y PT que existen a la sombra de los plurinominales y de los dineros públicos, prebendas que no están dispuestos a ceder.

Por eso, si con alguien tendrá que negociar el régimen, no será con los opositores, sino con sus aliados, algunos gobernadores incluidos.

RETALES

1.- OPERACIÓN. No fue sin el rol central de la mesa de seguridad federal, que encabeza Omar García Harfuch, que pudieron dimensionar la ejecución de los dos más cercanos a Clara Brugada. Ayer se confirmó: una ejecución del crimen organizado. La pregunta es el móvil y el autor intelectual;

2.- ACUERDO. Se ha confirmado el viaje del secretario de Estado Marco Rubio a México, para firmar el acuerdo de seguridad binacional, que por el Gobierno mexicano suscribirá Juan Ramón De la Fuente; y

3.- BALASTO. Cuando la construcción del Tren Maya, el negocio del balasto era de Amílcar Olán y un sobrino de AMLO, Pedro Salazar Beltrán, todos íntimos de Andy. Pues resulta que sus precios eran tan caros, que la Defensa lo importó de Europa y salió más barato.

Nos vemos mañana, pero en privado.