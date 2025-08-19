"Moraleja: la nacionalidad, sí", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Y de los creadores de la pobreza franciscana, los burros de Troya.

Florestán

Todo comenzó cuando el pasado 9 de julio publiqué La historiadora será súbdita del rey, y que decía: “El conflicto que López Obrador creó por su exigencia de que España ofreciera disculpas a México por las atrocidades cometidas durante la conquista, le fue inducido por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller (o desde ayer Mueller), quien lo embarcó en aquel discurso.

“Y tan fue así, que el 30 de enero de 2019, en la visita de Pedro Sánchez a nuestro país, ella se reunió con su ministra de Justicia, Dolores Delgado y le dijo que 2021 sería el momento adecuado para que España emitiera disculpas por los agravios de la conquista.

“El 25 de marzo, apareció al lado de López Obrador en un video grabado en Comalcalco, Tabasco, en el que anunciaron el envío de dos cartas, una al rey Felipe VI y otra al papa Francisco, exigiéndoles disculpas formales por los abusos contra los pueblos originarios durante la conquista. Ella fue la mano que corrió el lápiz de aquellas cartas que uno y otro, rey y pontífice, ignoraron.

“Pues bien, esta misma historiadora se presentó el 12 de mayo en el Consulado General de España en México, para pedir su nacionalidad española, que implica un juramento de lealtad al rey Felipe VI al mismo que exigió, vanamente, las disculpas por aquellas atrocidades.

“Respaldó su solicitud en el hecho de que su abuelo paterno, Agustín Gutiérrez Arias, nació en Rodiezmo, un caserío de la provincia de León, que le permite solicitar la nacionalidad española, como ya lo hizo.

Este fin de semana, el diario español ABC publicó que se iría a vivir a un oasis de lujo a las afueras de Madrid, La Moraleja, lo que dudé por ser el espacio más caro de todo España.

Ayer, la aludida escribió un mensajito, dijo, en el que niega que se haya ido a vivir a Madrid y se refiere a su marido, al que nunca menciona por su nombre, como “ese loco hermoso llamado AMLO”.

Y hace bien en aclarar que, hasta ahora, vive en México.

De lo que no dice una palabra es sobre su trámite para convertirse en ciudadana española y jurar fidelidad al rey, sí, al mismo Felipe VI al que quiso vilipendiar.

RETALES

1.- AMENAZA. Ya luego advirtió que con el nuevo sistema judicial de la 4-T, considerará demandar a los periodistas. Por mí, que lo haga. Y que pruebe que es falso el trámite que inició para obtener la ciudadanía española;

2.- FIESTA. El que no debe caber de felicidad es Andy López Obrador, porque este caso desplazó el escándalo de su viaje del bienestar de dos semanas a Japón y el derroche de una cena de 49 mil pesos, entre otras excesos; y

3.- MENSAJE. Desde la mañanera, la presidenta Sheinbaum mandó mensaje a Adán Augusto López Hernández y a Ricardo Monreal, a los que recibió anoche: “sólo trataremos temas legislativos”. Y se acabó.

Nos vemos mañana, pero en privado.