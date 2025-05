"Se acabó lo que se daba", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Unos dan consejos, otros dan lecciones.

Florestán

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se formó el 17 de diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por maestros disidentes como una corriente democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en respuesta al corporativismo, su falta de democracia interna y el control del PRI.

Entre sus fundadores destacaba un referente: Othón Salazar, que sería perseguido por varios gobiernos priistas y encarcelado varias veces.

Desde entonces, la Coordinadora se convirtió en una opositora radical a los gobiernos, ya del PRI, ya del PAN, ahora de Morena. Su militancia se centró en Chiapas, la sección 7 y Oaxaca, la 22, a la que se agregó la 18 de Michoacán y la nueve, de la Ciudad de México. Hoy tiene una dirigencia colegiada, basada en esas secciones.

A lo largo de 46 años, su modus operandi fue el conflicto-negociación-recompensa-conflicto-negociación-recompensa y así dobló a todos los gobiernos desde José López Portillo (1976-82) hasta Andrés Manuel López Obrados (2018-24), a pesar de ser el que más concesiones les otorgó.

Cuando llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia, de inmediato y como siempre, la quisieran calar y sí, se reunieron con ella, pero se equivocaron. Pensaron doblarla como a sus antecesores y se encontraron con una roca que sí, los iba a oír, como los oyó. Y la reunión con sus dirigentes estaba confirmada para este viernes 20, pero el miércoles bloquearon Palacio y el aeropuerto, ocuparon el Zócalo y exigieron verla ese mismo día que los envió con los titulares de Gobernación, Educación, Hacienda y el Issste, a los que descalificaron y ante lo que el viernes les fijó postura, territorio, autoridad y tono. Tras anunciar que estaba cancelada la cita de ese día, reclamó "¿para qué hacer todo eso para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir hoy viernes? ¿En esas condiciones para qué se van a reunir conmigo?".

Esa mañana, Claudia Sheinbaum, con quien difiero en temas, tomó otra dimensión y dejó un mensaje muy claro y con los más duros: así no.

Se acabó lo que se daba.

RETALES

1.- MENSAJE. Este capítulo lo tienen que leer muy bien otras organizaciones sindicales, pero también políticas, empresariales, sobrevivientes del pasado y a los que la han subestimado que, insisto, para ella es una ventaja y para ellos un error;

2.- FALLO. Uno de los problemas de la 4-T es que no tiene, y si cuenta con él no entiende, el diagnóstico de la CNTE: les ofrece soluciones cuando lo suyo es el conflicto. Y por eso; y

3.- PARO. Sí, me dicen, el conflicto es local y el impacto es proporcionalmente muy bajo. Y les digo: no me den términos relativos cuando lo grave son los absolutos, este conflicto tiene en paro 19 mil escuelas y sin clases a millón y medio de niñas y niños.

Nos vemos mañana, pero en privado.