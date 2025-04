"Peor que un dolor de cabeza", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

No piensa lo que dice, y por eso lo dice.

Florestán

La compra de medicinas por parte del sector público siempre ha sido un asunto de dinero, de corrupción y de grandes fortunas.

Por años se avanzó en un sistema de compras consolidadas y de subastas en reversa, donde siempre hubo espacio para la corrupción, antes y durante la 4-T.

El gobierno de López Obrador gastó 600 mil millones de pesos en compra de medicamentos y el dinero pasó por cinco oficinas.

En 2019, le encargó la compra a la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro y al año se lo pasó a la Unops, una Oficina de las Naciones Unidas; en 2021 al fracasado Insabi y luego a Birmex, Biológicos y Reactivos de México, una empresa del sector Salud, para terminar en el IMSS-Bienestar. Luego vendría el engaño de la "Farmaciota en Huehuetoca", que llegó a extender tres recetas diarias. Hoy es un almacén regional.

El común denominador fue la incapacidad, insuficiencia y corrupción.

El nuevo gobierno, entregado a reconstruir el falso mejor sistema de salud del mundo, regresó esas compras a Birmex y tanto el titular de Salud, el respetado David Kershenobich, como su segundo, Eduardo Clark, anunciaron el abasto total de medicinas para 2025 y 2026 pero ayer la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, la misma Buenrostro, canceló todas las compras de medicamentos para este y el año que viene y dio varias causantes, lo que en Salud tendrán que aclarar.

Hoy nos tendrán que explicar si van a faltar medicinas o qué van a hacer.

Porque ahí quedó el tiradero, la decepción y el enojo, por la denunciada colusión y por la hoy aún inexplicada e inminente falta de medicamentos, que no se había resuelto al cien.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló el pasado día 18 una adjudicación de 175 claves, en Birmex, con sobrecostos por trece mil millones de pesos.

Igual es eso.

Pero no explican y dicen que la gente no entiende, y no.

Los que no entienden que lo que no se explica no se entiende, son ellos. Siempre.

RETALES

1.- ESPEJO. Un retrato de la política se mostró en la Comisión de Justicia del Senado cuando en un momento dos prófugos estaban al frente: Javier Corral, exgobernador panista de Chihuahua, hoy morenista y Miguel Ángel Yunes Márquez, hoy perdonado por el voto 86, presidente de la Comisión de Hacienda;

2.- SOPONCIO. El régimen, en Morena, superó el desliz del martes en el Senado cuando no pudo reunir la mayoría calificada de 75, votaron 72, cuando había 84 del oficialismo. Ayer por la mañana se repuso la sesión y ya alcanzaron la mayoría calificada para aprobar la lista de 56 magistrados electorales: y

3.- TRÁMITE. El Tribunal Electoral se ha convertido en otra Oficialía de Partes de la 4-T, a la que aprueba todo lo que quiere. Ayer, que los servidores públicos hagan promoción de las elecciones del Poder Judicial, lo que la Constitución prohíbe.

Nos vemos mañana, pero en privado.