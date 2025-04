"¿Por qué no salen las leyes Sheinbaum?", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

En la alternativa doméstica de tener razón o tener paz, me decanto por la paz. ¿Para qué sirve la razón?

Florestán

Cuando se habla del régimen de la 4-T, por momentos hay que separar al Poder Legislativo del Ejecutivo y no por mandato constitucional, sino por la operación López Obrador que se encargó de armar un Congreso a su medida.

Así, a lo largo de septiembre, su último año de gobierno y, octubre, el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum, sacó las 18 iniciativas de reformas constitucionales que mandó el 5 de febrero de 2024.

El caso del Poder Judicial fue obsceno al comprar el voto 86, de Miguel Ángel Yunes, al que premiaron con la presidencia de la Comisión de Hacienda y su afiliación al partido, que luego lo repudió.

Toda esa eficiencia y deferencia legislativa se craqueló ante las iniciativas de la Presidenta que tienen en el congelador.

Y le cito algunas: la de Adquisiciones y Obras Públicas; Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres; Infonavit; Ley Federal del Trabajo; las secundarias del Poder Judicial y la de Desapariciones.

Y de un modo más destacado, la que acaba con la reelección y el nepotismo en los cargos de elección popular, que envió el 5 de febrero.

Corregida en sus plazos, fue aprobada en el Senado, pero ignorada en la Cámara de Diputados, no hay legislador ni alcalde que no quiera reelegirse e incontables casos en los que buscan dejar un familiar, lo que la ley Sheinbaum busca impedir. Y por eso no sale.

La otra que no pasa es la de Seguridad, recibida en San Lázaro el 11 del mismo mes y que ayer batearon para septiembre, cuando este gobierno cumpla un año, decisión en la que se cruzan proyectos sucesorios con la necesidad vital de reforzar la capacidad de investigación contra el crimen en la secretaría a cargo de Omar García Harfuch, lo que es mezquino.

De nuevo en el Congreso están cayendo en un error primario de la política, subestimar. Y si es grave cometerlo con el enemigo, es letal, políticamente hablando, hacerlo contra el liderazgo real.

Y en eso están, hasta que ella quiera, porque de poder, ya puede.

No tengo duda.

RETALES

1.- LUEGO. Cuando le cuento el bateo de iniciativas presidenciales hablo de seguridad y desapariciones. Y me refiero a septiembre. Los legisladores se van de vacaciones, el periodo termina el 30 y ya lo dijo Ricardo Monreal;

2.- VACUNACIÓN. Vuelve la Semana Nacional de Vacunación que, en los hechos, López Obrador suspendió en 2020 y 2021, con el pretexto de la pandemia. El mejor sistema de salud del mundo fue otra farsa; y

3.- OTRA. Me refiero a sus reiteradas declaraciones de que "el huachicol estaba prácticamente resuelto", lo que ahora vemos las proporciones que alcanzó en su gobierno, con el contrabando documentado de diésel que no se puede entender sin protección en mandos de Marina y Aduanas. La investigación, en marcha, incluye la alta protección y las complicidades. El negocio.

Nos vemos mañana, pero en privado.