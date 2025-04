"Por hoy, totalmente personal", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Si tuviera que elegir, te elegiría nuevamente…

Florestán y yo

Ayer se cumplieron 25 años de que iniciara una de las etapas de El Noticiero de Televisa, 16 años, sólo superada por los 27 del inolvidable Jacobo Zabludovsky, con el que empecé a trabajar allí el 21 de septiembre de 1970 habiendo iniciado esta carrera en El Heraldo de México, el 1 de abril de 1968, aunque me dieran la planta de reportero seis meses después, la mañana del 3 de octubre.

En el párrafo anterior he logrado resumir una carrera de 57 años de reportero, pero me refería a, quizá, la etapa personal y profesional más intensa de mi vida trabajando como siempre, sin red.

Pero le hablaba de aquel lunes 3 de abril de hace 25 años. Ernesto Zedillo era presidente, el PRI era el PRI, Andrés Manuel López Obrador candidato del PRD al Gobierno del Distrito Federal, contra Jesús Silva Herzog Flores, Santiago Creel y Marcelo Ebrard que declinó por él. Ese día un dólar costaba 8.65 pesos y el PAN, vía Vicente Fox, apuntaba a sacar al PRI de Los Pinos, como lo haría el 2 de julio.

Yo había regresado a Televisa en diciembre de 1997, me llevó 20 años, con Emilio Azcárraga Jean al frente, su papá, "El Tigre", al que traté por años, los sábados nos íbamos con Javier Brown a andar en moto, había fallecido el 16 de abril de aquel año. Félix Cortés Camarillo y Guillermo Ortega me llevaron a Televicentro y me dejaron en una estrecha oficina con un joven, Bernardo Gómez, que para mí fue fundamental y sin quien esta historia no existiría y me llevó siempre de la mano en el proyecto Emilio.

Así, el 30 de mayo de 1998, iniciamos Chapultepec 18, programa periodístico los sábados a las 11:00 de la noche en Canal 2, hasta el 6 de agosto de 1999. Leopoldo Gómez había sido designado vicepresidente de Noticieros y con Emilio y Bernardo, me dieron quince días para iniciar un noticiero matutino en el Canal 2 de tres horas a partir de las 5:53 de la mañana, en un espacio en el que en ese plazo se construyó todo.

Allí convoqué y coordiné el memorable debate AMLO-Diego Fernández de Cevallos.

A la despedida de Jacobo, el 19 de enero de 1998, lo relevó Ortega y yo era feliz por la mañana, lo fui desde el primer día, 4 de septiembre de 1999, hasta cuando se me vino encima el informativo de la noche para el que ni mi familia ni yo estábamos preparados, pero fue inevitable y el 3 de abril de 2000 arranqué con El Noticiero de las 22:30 hasta mi última emisión, el viernes 19 de agosto de 2016, más de 16 años desde aquel 3 de abril de 2000, de los que ayer se cumplieron 25 años y yo aquí sigo y seguiré, en este que es el mejor oficio del mundo que me ha permitido no trabajar nunca, porque lo mío no es un trabajo, es un privilegio que me ha hecho testigo de excepción y cronista cotidiano de lo que llaman, el borrador de la historia

Y así seguiré.

Y por supuesto, nos vemos el martes, pero en privado.