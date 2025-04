"Cerca la bala", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Tienen dos orejas, y no oyen; dos ojos, y no ven. Una boca, y es incontinente.

Florestán

Como estaba anunciado, ayer, desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Donald Trump dio a conocer su lista de aranceles recíprocos para la mayoría de los países, destacando 34% para China, 24 para Japón y 20 para la Unión Europea.

A otros países asiáticos, convertido en maquiladoras, les fijó tarifas por encima de 40%, de 10% en América Latina, excluyó a México y Canadá, por formar parte del T-MEC y no estar en la lista de tarifas mutuas, dejándolas para todas las exportaciones que contengan acero o aluminio: vehículos y cervezas y refrescos en lata.

Sin embargo, hay dos preocupaciones. Cuando habla del futuro del T-MEC y su revisión que ha planteado adelantar, estaba prevista para 2026, la quiere este año y, sobre este párrafo:

"Para Canadá y México, las órdenes existentes del Ieepa (Ley de Facultades Económicas en caso de Emergencia Internacional) sobre fentanilo y migración siguen en vigor y no se ven afectadas por esta orden. Esto significa que los bienes que cumplen con el T-MEC continuarán con un arancel de 0%; los bienes que no cumplen con el T-MEC tendrán un arancel de 25%. En caso de que se terminen las órdenes del Ieepa sobre fentanilo y migración, los bienes que cumplan con el T-MEC seguirán recibiendo un trato preferencial, mientras que los bienes que no cumplan con el T-MEC estarán sujetos a un arancel recíproco de 12%".

Debo destacar que a la presidenta Claudia Sheinbaum, la operación le salió mejor de lo que le auguraban, pero ahora tendrá que centrarse en la condición Trump: Fentanilo, crimen organizado, migración e integración.

Además, un punto a considerar, antes de ir al Ángel, es el impacto global, el fin de la era del libre comercio y cómo interprete Trump los avances mexicanos en drogas y migración.

Pero sí, para como se veía, fue un logro.

Pero ante Trump, todo es relativo y circunstancial. Frágil.

RETALES

1.- PENDIENTE. Trump, le decía, va por una revisión a fondo del T-MEC. Del que siempre ha sido enemigo y ayer lo recordó, al igual que al Tlcan, como el peor acuerdo comercial en la historia de su país, con el que perdió 90 mil fábricas y cinco millones de trabajos;

2.- DESORDEN. En Morena ha comenzado el caos: un Yunes vota, se afilia y se va; otro, Murat, dice que ni muerto; Noroña se destapa por la libre como próximo presidente y Andrea Chávez, para gobernadora de Chihuahua y en el partido manda Andrés Manuel hijo con su proyecto presidencial. ¿Y Luisa María Alcalde?;

3.- BOTE. El exgobernador priista de Puebla (2005-11) Mario Marín (69) fue detenido ayer por agentes de la Guardia Nacional por órdenes de la FGR en acato a un juez que le canceló su proceso domiciliario e ingresado al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano.

Nos vemos mañana, pero en privado.