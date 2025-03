"Aranceles ¿y ahora qué viene?", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Los demagogos del oficialismo creen que todos somos pendejos. Todos menos ellos, claro.

Florestán

Ayer Donald Trump anunció la imposición de aranceles a todos los vehículos que importa Estados Unidos, que equivalen a 85 mil millones de dólares anuales.

El caso México, por tener la cobertura del T-MEC, podría merecer un trato aparte si cumple lo que aprobó y firmó que exenta a todas las unidades que tienen 75% de partes hechas en América del Norte, es decir, Canadá, Estados Unidos y México.

En ese caso, cobraría los nuevos aranceles sobre ese 25% de partes que no son de la región y no gravar las hechas en Estados Unidos, pero sí las canadienses, que es muy difícil de determinar en lo general, por lo que habría que revisar modelo por modelo.

Sí, sé que es un lío, pero es la decisión con base en una ley de Seguridad Nacional que le permite a Trump pasar por encima de acuerdos con la OMC y los tratados vigentes de libre comercio.

Ahora, el Gobierno de México puede responderle con aranceles compensatorios, pero eso llevaría a una escalada a nivel de guerra comercial donde nosotros tenemos mucho más que perder que ellos y no veo a la presidenta Sheinbaum en esa línea, no al menos por ahora, no por hoy, ya que esperará el anuncio del 2 de abril, aplazamiento que logró en la conversación con Trump del pasado día 6, cuando anuncie 25% de aranceles a todo lo que importe.

Y también conocer el resultado de la misión Ebrard, que está en Washington en su quinto viaje consecutivo donde se reunió ayer con su par, Howard Lutnick y el representante comercial, Jamieson Greer.

A ver qué logra porque de hacer efectiva la aplicación de todos los castigos arancelarios a las exportaciones mexicanas, nos vendrían días de crisis económica, que siempre se traducen, en cualquier lugar del mundo en crisis políticas que, de no resolverse, saltan al terreno social.

Y eso es lo último que quiere un gobernante, Claudia Sheinbaum, por supuesto, incluida.

RETALES

1.- AUTOGOL. El senador Noroña retó a Pascal Beltrán del Río a presentar pruebas de que el Senado había pagado más de 33 mil 929 pesos por sus boletos a París. Y ayer enseñó un cheque fechado este martes 25, por ¡36 mil 480 pesos! Le digo. Pero no enseña cómo pagó el ascenso a Business. Otra vez a su palabra y a sus descalificaciones;

2.- LUCHA. La que se da en la bancada de Morena por la vicecoordinación, hoy a cargo de Gabriela Jiménez, quien mostró su rechazo por el apoyo a Cuauhtémoc Blanco, lo que no estaba en la línea oficial y quieren eliminar para dársela, eso sí, muy feministas, a Petra Romero. Ricardo Monreal dijo que ahora no hay cambio: y

3.- RECONOCIMIENTO. Cuando las diputadas de Morena rodearon a Cuauhtémoc Blanco en la tribuna y corearon no-estás-solo, no-estás-solo, sólo confirmaron su culpabilidad. ¿No-está-solo en qué? Le digo, no llegaron todas.

Nos vemos mañana, pero en privado.