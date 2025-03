"Cuauh: cuando exonerar es condenar", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El solitario es como la vida: cuando se hace trampa se la hace a uno mismo. Y les vale.

Florestán

La sesión de ayer en la Cámara de Diputados es una de las más vergonzosas de que haya registro.

Y todo por salvarle la cara, y destino penal, a uno de los suyos, el exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunta violación a su media hermana.

Blanco, un favorito familiar de López Obrador, llegó al gobierno de Morelos por su decisión, vía el PES. una organización político-evangelista aliada a él y luego romper con su dueño, Hugo Érick Flores, por no cumplirle los acuerdos de poder a los que habían llegado para repartirse el gobierno morelense.

A pesar de las denuncias como Gobernador de Morelos, que llevó a ese estado a uno de los más graves niveles de inseguridad y corrupción, siempre recibió el respaldo de López Obrador, a pesar de las reiteradas denuncias de violencia y connivencia con el crimen organizado.

Ayer, Blanco, sujeto a un fallido proceso de desafuero por presunta violación a su media hermana, que libró por la línea, no de Claudia Sheinbaum, ajena a este caso, sino del propio López Obrador y con los votos del régimen y cómplices del PRI y del Verde, salió, no inmune, porque el resultado fue una condena de hecho, en una sesión legislativa oprobiosa, donde se confirmó que no llegaron todas y que no rompieron ningún techo de cristal, otro conflicto que López Obrador y sus operadores le endosan a la presidenta para lavarle la cara a él.

Lo más vergonzoso de la sesión de ayer fue cuando diputadas de Morena, corearon "¡no estás solo, no estás sólo!", lo que retrata que en este régimen donde una mujer es la Presidenta de la República, la línea en la Cámara de Diputados es a favor de un presunto violador y no del proyecto de que llegaron todas.

Por lo menos, y eso es lo grave, es que ayer no llegaron todas a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y todo por línea de su coordinador.

Pero no les alcanzó y a Monreal le sobró.

RETALES

1.- CULEROS. Ricardo Monreal reculó ayer y no destituyó de la vicecoordinación de la bancada de Morena a Gabriela Jiménez, quien se había pronunciado por el desafuero del futbolista. Hoy en la mañanera, los sicarios del miserable de Jesús Ramírez querrán endosarle el conflicto a la Presidenta. El enemigo en casa. Ya lo verán;

2.- NEGOCIO. Alejandro Moreno ordenó a sus diputados votar a favor de la exoneración de Cuauhtémoc Blanco, porque él sigue en la lista de desafuero de la sección instructora dominada por el régimen. Por esa misma negociación ni siquiera acudió ayer a la sesión del Senado. Iluso; y

3.- MILLAS. Marcelo Ebrard regresa hoy a Washington, en su quinto viaje en un mes, para seguir negociando el tema de los aranceles que Trump anunció para el miércoles próximo, aunque dijo que los podría adelantar para esta semana.

Nos vemos mañana, pero en privado.