"El reporte Gertz Manero", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Hacen de un conflicto un arma.

Florestán

Es inevitable, como ha sido, abordar el caso del rancho Izaguirre, en Jalisco, por lo que buscadores locales encontraron ahí, que nunca nadie vio y ayer, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hizo un diagnóstico que documenta la impunidad y alcances con los que opera el crimen organizado que explica los 199 mil 970 homicidios y 52 mil 500 desaparecidos en el gobierno de López Obrador mientras él repartía abrazos a delincuentes y descalificaba a madres buscadoras de politiqueras y grillas.

Recupero parte del informe del Fiscal y usted confirmará cómo hemos llegado a estos niveles de violencia y el crimen organizado se ha extendido territorialmente como nunca por el apoyo oficial:

"Las diligencias ministeriales del fuero común que se hicieron en septiembre y octubre del año pasado no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos. No se cumplió con el debido registro e identificación, sobre todo las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio.

"No se procesaron debidamente los vehículos encontrados de los cuales tres ya han sido robados. No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban. Seis meses después los servicios periciales del estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas, en su caso, a temperaturas entre 800 y 1200 grados".

El reporte inicial da para más, pero reitero, retrata las complicidades ministeriales con el crimen organizado y su auge y desarrollo, mientras desde el palacio presidencial les enviaban abrazos y defendían sus derechos "como seres humanos".

Y por eso.

RETALES

1.- CORRUPCIÓN. En la mañanera, se reportó la corrupción en la compra de medicinas por parte del órgano de gobierno Birmex, limitándolo a este gobierno, salvando al pasado, lo que habrá de investigarse. El caso es que ayer pidió licencia el diputado Carlos Ulloa para relevar al general Jens Pedro Lohmann a quien AMLO nombró el 30 de noviembre de 2021;

2.- CLASES. Como dice Fernández Noroña, hay clases, pero en los aviones. Viajó a París en primera, mientras la Presidenta fue y regresó de Río, en noviembre, en clase turista; y

3.- HERENCIA. El tren Lechería-AIFA será construido por el Ejército e inaugurado en julio. Es el mismo que López Obrador anunció en marzo de 2022, que estaría listo en 2023. ¿Se acuerdan del video del vagón?

Nos vemos mañana, pero en privado.