"AMLO: de nazi a ser su amigo", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

La felicidad pasa por reconocer los errores.

Florestán

Cuando Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump eran candidatos presidenciales, este no sabía nada de aquel.

Tanto que, durante 2016, López Obrador lo insultó como quiso sin que allá produjera reacción alguna. Lo llamó racista y neonazi: "Es como los líderes fascistas del pasado. Su discurso xenófobo es peligroso y fomenta el odio a los mexicanos", dijo.

Ya en 2017, siendo Trump presidente y AMLO en campaña, visitó Estados Unidos y anunció que lo denunciaría "ante la ONU y otros organismos internacionales por sus políticas antiinmigrantes y violatoria de los derechos humanos. México no debe quedarse callado ante sus agresiones verbales", decía y lo calificó de "neonazi, racista, autoritario e ignorante" y comparó con Hitler y Mussolini: "su retórica está basada en el miedo y la manipulación. Usa a los migrantes mexicanos como chivos expiatorios para ganar votos, tal como lo hicieron los lideres fascistas en su tiempo".

Tras la visita de Trump a Enrique Peña Nieto en Los Pinos, el 16 de agosto de 2016, dijo que había sido una humillación y un error grave, calificando al presidente como cómplice de Trump.

Pero luego, al asumir la Presidencia de México, el 1 de diciembre de 2018 vino la conversión abismal, la maroma mortal y pasó de llamarlo fascista a amigo respetuoso.

Por eso, en su visita a la Casa Blanca, el 8 de julio de 2020, se deshizo en elogios a Trump llamándolo "buen amigo de México" y no se quiso reunir con el candidato demócrata, Joe Biden, porque estaba entregado a su campaña de reelección, pero no pudo evitar su derrota en las elecciones del 3 de noviembre de aquel año.

Con esta recuperación, no quiero decir que Trump no sea lo que López Obrador decía de él, no.

Lo que pasa es que López Obrador, para variar, cambió y se le entregó. De llamarlo nazi lo trató de su amigo y yo sigo pensando lo mismo de él. Bueno, de los dos.

RETALES

1.- ÉXITO. Lo que logró la presidenta Claudia Sheinbaum en su llamada ayer con Trump, aplazar de nuevo los aranceles para el 2 de abril salvo los previstos en el T-MEC. Es la única jefa de Estado que ha logrado negociar con Trump empezando por el respeto y el entendimiento;

2.- OPERADORES. En este logro, hay que destacar la gestión de sus principales operadores: Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard y, en seguridad, el consejo de Omar García Harfuch, general Ricardo Trevilla, almirante Raymundo Pedro Morales y el fiscal Alejandro Gertz Manero, que han logrado lo que el gobierno de AMLO desvió con sus abrazos; y

3.- OJO. Tres diputados, de Morena y el Verde, de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que preside Hugo Eric Flores, amigo y enemigo de Cuauhtémoc Blanco, cancelaron el proceso contra el exgobernador de Morelos. Está pendiente Alejandro Moreno. Tampoco se atreverán.

Nos vemos el martes, pero en privado.