Florestán

El 30 de mayo de 2019, el presidente Donald Trump anunció aranceles progresivos a México a partir del 10 de junio del cinco al 25% en octubre si Andrés Manuel López Obrador no frenaba la migración cuando el tema no era el narcotráfico, como ahora es el fentanilo.

Ese mismo día le respondió con una carta y envió a Washington a su canciller, Marcelo Ebrard, para negociar directamente y se reunió en la Casa Blanca con el vicepresidente Mike Pence porque Trump estaba de visita en el Reino Unido.

Pero el mensaje que recibió fue el mismo y tajante: controlan el flujo migratorio o van los aranceles.

Cuando Ebrard reportó a López Obrador, éste se dobló de inmediato, aceptó la imposición, desplegó 28 mil efectivos militares en la frontera norte y Trump canceló los aranceles.

Pero nunca habló con él. No le dio a Ebrard el espacio para negociar, sólo para aceptar, lo que le dio a Trump el discurso de la victoria que utilizó como uno de sus ejes centrales en su fallida campaña de reelección en 2020 en la que utilizó al Presidente de México que el 8 de julio de aquel año lo visitó en la Casa Blanca acompañado de los mismos empresarios que hoy se retratan con Claudia Sheinbaum y hace unos años con Enrique Peña Nieto, siempre los mismos, en apoyo de su campaña.

López Obrador le cedió el programa Quédate en México y los niveles de migrantes centroamericanos y de todo el mundo se dispararon aquí convirtiendo a nuestro territorio de un país de tránsito a un país de contención migratoria militarizada hacia Estados Unidos.

Eso fue entonces y lo recupero hoy para quienes desde el simplismo afirman que Claudia Sheinbaum está siguiendo la misma política de AMLO cuando ha sido contrastantemente diferente, lo que los duros de Morena y operadores de Palenque no quieren aceptar, al contrario, difunden que sigue su misma línea lo que es evidentemente falso.

RETALES

1.- MITIN. He insistido en que la presidenta Sheinbaum debe convocar a un acto de Estado, el domingo en el Zócalo, ante la ofensiva arancelaria de Trump, pero los suyos insisten en hacerlo un mitin de Morena cuando, repito, no es Morena, es México; no son sus seguidores, somos todos los mexicanos; no es AMLO, es ella;

2.- FORMAS. El martes por la noche la Presidenta de la República se reunió con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y sus alcaldes y le ofreció llevar 140 mil acarreados el domingo al Zócalo, con lo que ya se lo llenó. Y eso que no es un acto partidista cuando, insisto, debería ser un acto de Estado; y

3.- EXPO. Un juez ordenó al rector Leonardo Lomelí Vanegas suspender la exposición del pintor Fabián Chairez en el museo de San Carlos, lo que ya sucedió ayer mientras el artista denunciaba censura. No hay promoción mejor que la prohibición.

