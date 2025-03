"Son los narcopolíticos", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Les vale la dignidad del hombre y de la mujer a los que calumnian.

Florestán

Donald Trump activó anoche la entrada en vigor de aranceles de 25% a las exportaciones de México a su país.

Y no es porque el gobierno de Claudia Sheinbaum no haya hecho la parte que le correspondía tras sus conversaciones con él, destacando la del pasado 3 de febrero, en la que logró posponer un mes la implementación de sus medidas tarifarias. No.

El acuerdo fue intensificar las acciones contra el crimen organizado, básicamente contra productores e introductores de fentanilo a Estados Unidos que ayer, dijo Trump, siempre con base, como AMLO, en sus otros datos, que no habían muerto ni 90 mil ni cien mil estadounidenses por esa droga letal, sino que habían sido 300 mil por año.

En noviembre del año pasado, en Washington, hablando con un especialista y un cercano a Trump, el primero se refería al impacto letal del fentanilo y el segundo a que en el sexenio de López Obrador habían matado a 500 mil adictos y para darme la dimensión, me repitió el dato que aquí le he apuntado: durante los diez años que duró la presencia militar del Ejército de Estados Unidos en Vietnam, de 1965 a la caída de Saigón y derrota, el 30 de abril de 1975, murieron 58 mil 220 soldados, una décima parte de las defunciones por esa droga en los pasados cinco años y diez meses.

Y por eso no les alcanza todo lo que el gobierno de Sheinbaum ha hecho contra la delincuencia organizada, lo nunca visto: más de catorce mil detenidos, millones de dosis de fentanilo decomisadas, ciento de laboratorios desmantelados, 29 jefes del crimen entregados a la justicia de ese país destacando para ellos el más buscado, Rafael Caro Quintero, por haber asesinado a un agente de la DEA, Enrique Camarena, hace 40 años, el 9 de febrero de 1985, en el rancho El Mareño, entre Michoacán y Jalisco.

Y no es que lo ignoren, no.

Lo que sucede es que quieren narcogobernantes.

Y eso es lo que está pendiente.

Por eso los aranceles.

RETALES

1.- IGUALES. Sí, todos son iguales. Ayer en comisiones, por unanimidad encabezada por Morena, se aprobó el dictamen de los senadores que echa para 2030 la reforma de la presidenta Sheinbaum contra nepotismo y reelección. Y ahí van todos. Son Iguales;

2.- PROCESO. Tras la captura de los más cercanos al gobierno de Silvano Aureoles, destacadamente su secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, además de su delegado en ese rubro y el extitular de Seguridad Pública, van por el perredista, a quien consideran prófugo. El desvío es por cuatro mil millones de pesos; y

3.- PROMOCIÓN. El INE va a investigar la pasarela del pasado 25 de las tres ministras de López Obrador, Lenia, Loreta y Yasmín, con el pleno de los diputados de Morena y que difundieron en sus redes. Dijeron que fueron para explicarles la reforma judicial, pero ¡ellos mismos la aprobaron!

Nos vemos mañana, pero en privado.