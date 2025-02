"52 mil 500 desparecidos y Catarino Erasmo", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El reto en la vida es hacer más de lo que deshaces.

Florestán

En el gobierno del presidente López Obrador asesinaron al menos a 46 periodistas colocando a México como el país no en guerra más peligroso para ejercer el oficio.

En ese lapso desaparecieron cinco. Entre ellos Jesús Alberto Camacho en 2018, cuyo cadáver fue localizado, sin identificar, el 28 de octubre de 2021 en un canal de Culiacán y desde entonces permaneció como desparecido en el Forense de Sonora, en Hermosillo, hasta este miércoles 19 de febrero cuando fue identificado por el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora.

Este caso viene a exhibir la crisis en materia de seguridad, procuración de justicia y sistemas de identificación forenses y el valor cero por los desaparecidos en el sexenio anterior que sumaron más de 52 mil 500, casi la mitad de los 115 mil registrados desde que se lleva este censo, en los años sesenta.

Camacho, originario de Hermosillo, desarrolló su carrera en Ciudad Obregón, hoy en manos del crimen organizado, colaborando con El Imparcial, Tribuna del Yaqui, Regional de Sonora y otros medios.

Hoy, después de considerarlo desaparecido por más de seis años, sus deudos descansarán y a las autoridades mexicanas les seguirá valiendo madre los más de 52 mil 500 desaparecidos que heredaran y ya no se diga los 199 mil 661 asesinados.

López Obrador, en su distancia, jamás recibió a las Madres Buscadores como las de este colectivo de Sonora que hizo lo que él despreció: encontrar al periodista.

Porque a él sólo le interesó uno de aquellos sus 52 mil 500 quinientos desaparecidos: el general Catarino Erasmo Garza, al que mandó buscar a Panamá donde se le perdió la pista en 1895 y envió una misión de cien marinos, militares y funcionarios en un buque de la Armada y trajeron un huesito, lo que no hizo con ningún otro.

Quizá fue para que no dijeran que el mejor presidente de México nunca se ocupó de los desparecidos.

RETALES

1.- NEPOTE. Gente de Morena me dice que es falso que Andrés Manuel López Beltrán vaya a ser su candidato presidencial en 2030; que él ha dicho que no. No me digan que va a salir con lo que diga mi dedito, como toreó su padre por cinco años, porque ese engaño ya lo vivimos;

2.- HEROICOS. Los senadores héroes de Morena, Verde y PT firmaron un desplegado en apoyo a las reformas constitucionales que ayer adelantó la presidenta Sheinbaum. Cómo estarán que, siendo su bancada, tienen que hacer público y por escrito un apoyo que se daba por descontado; y

3.- VOCES. No todo en el sector privado es el entregado Consejo Coordinador Empresarial de Francisco Cervantes. El presidente de la Concamin, Alejandro Malagón, exigió al Gobierno reglas claras, marco normativo estable, certeza jurídica y seguridad a las inversiones. Lo escuchó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Nos vemos el martes, pero en privado.