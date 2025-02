"Sheinbaum; la oportunidad se llama Trump", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

En estos tiempos, cada nuez se cree el nogal.

Florestán

Pasado el frenético fin de semana marcado por el decreto de Donald Trump para imponer aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas, como formalizó el domingo, la llamada de ayer con Claudia Sheinbaum abrió un espacio que no sé si sea definitivo, con él no hay nada irrevocable, pero abre una doble oportunidad: para la negociación y a ella para reafirmar y, de salir bien, crecer y afianzarse como presidenta de México.

Sí, esa amenaza lleva meses sobre nuestras cabezas y el día de su toma de posesión, el 20 de enero, reiteró firmaría la orden ejecutiva para establecerlos y, además, declarar grupos terroristas a los carteles mexicanos de la droga para abrirle la legalidad, de acuerdo a sus leyes, de actuar militarmente en su contra en nuestro país, decreto que firmó ese mismo día.

Pero ahora el tema agobiante era el de los aranceles, cuyo decreto firmó el sábado, "por la falta de acción del Gobierno mexicano para frenar el tráfico de fentanilo y la migración a su país", dijo.

El domingo fue de no parar. Por la noche ya estaba confirmada la llamada telefónica de ayer en la que lo más importante, primero y como siempre, fue que hablaran y, segundo, que Trump aplazara los aranceles por un mes, lo que, siendo un avance, no es definitivo, en él no hay nada firme, le decía. Y si bien será un arma cargada apuntándonos, crea una ventana entreabierta de oportunidad, para llegar a una negociación.

Por supuesto que el logro de la presidenta Sheinbaum no es el ideal, en política eso no existe y con Trump menos. Pero fue un avance entendiendo que en política el tope es lo alcanzable dentro de lo deseable.

Y si la negociación es el arte de que todos cedan algo para todos obtener algo, eso no aplica con Trump.

Para él es obtener todo a cambio de nada con base en sus amenazas e intimidaciones.

Y esta no será la excepción.

RETALES

1.- ¿AMIGO? En esta loca vecindad con Canadá, el premier Justin Trudeau, ya de salida, pide sacar a México del T-MEC y ahora declarará grupos terroristas a los cárteles mexicanos, todo para satisfacer a Trump;

2.- VISITA. Marco Rubio dijo ayer que pronto visitará México. En 2022, acusó al entonces presidente López Obrador de haber entregado territorio de su país a cárteles de la droga. En 2024 sostuvo son los grupos del crimen organizado, no el gobierno de López Obrador, quienes controlan amplias regiones de México. ¿Seguirá en lo mismo?; y

3.-QUERÉTARO. Mañana se conmemora en Querétaro el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Lo encabezará la presidenta Sheinbaum. Allá tendrá la reunión de seguridad. El año pasado López Obrador se ausentó para mandar sus 18 iniciativas al Congreso. La presidenta del Poder Judicial y presidente la Corte, Norma Piña, no ha sido invitada. Vaya señal.

Nos vemos mañana, pero en privado.