"La espada de Trump", escribe Joaquín López-Dóriga

No hagan de necesidades, favores.

Florestán.





Cuando en el siglo I, A de C, Dionisio II le dijo a Cicerón que cambiaran quehacer por un día, aceptó y gozó ese mundo de poder, hasta que miró hacia arriba y vio una afilada espada sobre su cabeza, cuya empuñadura pendía de un solo y delgado pelo de crin de caballo. Asustado, renunció y desde entonces la espada de Damocles se convirtió en metáfora de una amenaza permanente, especialmente cuando alguien parece estar en una posición privilegiada, pero en realidad enfrenta peligros ocultos.

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum, para personalizar y, México todo, para dimensionar, tienen sobre la cabeza una espada, no de Damocles, sino de Trump.

Hoy, esa espada se llama aranceles que durante toda su campaña y ya como presidente electo, Trump dijo que aplicaría a las exportaciones mexicanas desde su toma de posesión, el 20 de enero, cuando lo aplazó, al 1 de febrero, pasado mañana, lo que el martes su nueva jefa de prensa confirmó.

Pero ayer, su ya secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró ante un comité del Senado que "los primeros aranceles no se aplicarán si México toma medidas contra el tráfico de drogas y que hay otra tanda de tarifas que se decidirán a finales de marzo o en abril. Que habrá dos tipos de aranceles, los primeros destinados a que no llegue más fentanilo y los otros para que nuestros socios dejen de faltarnos el respeto".

Sobre esto, la presidenta Sheinbaum dijo ayer que confía que no los anunciarán el sábado pero que ya opera en eso la Cancillería, Juan Ramón de la Fuente y que tiene un plan por si acaso.

Yo no confío, pero deseo que no venga ese golpe, como se ha anunciado. Y a pesar de que ayer Ildefonso Guajardo me asegurara que no habría tales aranceles el sábado, soy escéptico.

Y, además, si van a venir, de una vez.

No anunciarlos el sábado les servirá para mantener cotidianamente sobre la cabeza de la Presidenta y los mexicanos la espada de Trump atada, no al pelo de una crin, sino de su inasible melena.





RETALES

1.- CUENTAS. El total de las exportaciones de México a Estados Unidos en 2024 ascendió a 617 mil millones de dólares, mil 700 millones de dólares diarios. El 25% de incremento de aranceles anuales sería de 154 mil 275 millones de dólares, 443 millones de dólares al día;

2.- DATOS. El 17 de julio de 2019 López Obrador anunció que en 2024 Pemex lograría una producción de 2.5 millones de barriles diarios. La realidad lo desmintió. El año pasado fue de 1.4 millones, 1.1 millones de barriles por debajo. Estos sí son otros datos; y

3.- VOLADO. El Senado insacula hoy a los aspirantes a ministros, magistrados y jueces que debía haber atendido la Corte y que el Tribunal Electoral endosó a Morena en el Congreso. Usarán la tómbola. Y luego, ya juzgadores, el volado para los fallos.

Nos vemos mañana, pero en privado.