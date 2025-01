"Trump ¿no que no…?", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El inicio de la presidencia de Donald Trump es el principio de un nuevo orden mundial en el que para nosotros lo mas grave es el replanteamiento de sus relaciones con México a partir de sus anuncios de ayer:

1. Declarar estado de emergencia en la frontera con nuestro país.

2. Utilizar al Ejército para reforzarla, militarizarla.

3. La clausura de las vías abiertas para migración legal y la suspensión del CBO One.

4. Las deportaciones masivas de millones de mexicanos.

5. La reinstalación del Quédate en México para el que nuestro país no está preparado ni en capacidad.

6. Declarar a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, lo que le permitirá atacarlos.

7. El establecimiento de aranceles a las exportaciones mexicanas.

8. Esto lo dejó caer luego cuando al firmar en la Casa Blanca órdenes ejecutivas, comentó que serían de 25% y a partir del 1 de febrero.

9. Aunque no es directo, lo será: recuperar el Canal de Panamá.

10. El delirante rebautizo del Golfo de México como Golfo de Estados Unidos, dijo textualmente, por ser un distractor ante las medidas que, sin duda, afectarán no sólo la relación, que nunca ha sido fácil, pero hoy se ve intransitable, sino para la gestión de gobierno de Claudia Sheinbaum y el futuro inmediato del país, todo.

Estos son, para mí, los puntos graves del futuro de la relación de México y la presidencia de Claudia Sheinbaum con el nuevo Presidente de Estados Unidos.

Hoy deberemos conocer una definición ante el anuncio, formal, de Donald Trump, de lo que se nos viene, porque se nos vendrá.

Y ya no pueden caer en lo que habían caído, el negacionismo, que siempre rechacé: el no, es campaña; luego el no, no es capaz; y ahora que es gobierno y es capaz, el vamos a ver.

Ayer inició la peor etapa del México moderno en las relaciones con Estados Unidos.





RETALES

1.- REGRESO. La aparición de Luis Videgaray como invitado de Trump a su toma de posesión, hay que verla despacio. Le contaré mañana. También la diferencia de invitaciones. Unos, los que más se promovieron, fueron al baile latino en un hotel que les costó cinco mil dólares. Otro, el caso Bernardo Gómez, como el único empresario mexicano invitado personal de Trump a la toma de posesión y los eventos de la inauguración de su gobierno;

2.- TAPETE. Francisco Cervantes, presidente del CCE de la 4-T, pagó sus cinco mil dólares del baile y declaró como si hablara de AMLO, "Trump, es un hombre de negocios muy importante y es un maestro de los negocios". Así la visión de quien dice representar al empresariado mexicano; y

3.- OTRO. Fernández Noroña termina su presidencia en la mesa del Senado y sale a decir que renuncia a una reelección, cuando esta nunca estuvo prevista. No se puede renunciar a lo que no se ha ofrecido. Así son y así se muestran.

Nos vemos mañana, pero en privado.