"De venir, sería de 'La Chingada'", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

No, no son conciliables, pero tampoco intentar reconciliarse.

Florestán.





La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el domingo un corte de caja de sus primeros cien días de gobierno, informe que reúne anuncios y definiciones que ha venido haciendo a lo largo de este primer recorrido.

Hubo quienes, bisoños, apostaron a la ruptura, lo que es impensable para cualquier jefe, jefa en este caso, de gobierno en esa primera fase cuando aún se gozan las tolerancias de la luna de miel del inicio y del bono electoral.

A eso hay que agregarle la indiscutible fuerza y presencia de Andrés Manuel López Obrador que no tiene que estar oculto en una oficina anexa de Palacio Nacional, como dijo el expresidente Ernesto Zedillo, para hacerse presente, sobre todo en Morena, vía su hijo Andrés Manuel López Beltrán, sus piezas en el Congreso, en los gobiernos estatales y en su primer círculo.

Pero resulta que hoy su sucesora tiene un reconocimiento que él nunca alcanzó y que rebasa el promedio de 75% y que es suyo, no herencia de su antecesor, porque eso no se endosa.

Pero ese capital no es un diploma para enmarcar, es para invertirlo en un proyecto de mejora de país en todos los sentidos, de unidad, diría y no para desperdiciarlo como muchos de sus antecesores.

Escucho a Claudia y me gusta más en corto que en la plaza. Sé que son dos escenarios, pero también sé que una misma persona.

Por eso no me sorprende que lleve el control de los cambios con el personal estilo de gobernar de su antecesor, más que en el discurso, con hechos y decisiones.

Quizá llegarán los tiempos, no ahora.

Pero reitero, de darse, no surgiría en Palacio Nacional, vendrían de "La Chingada", destino inevitable de su antecesor, sin necesidad de consulta popular.





RETALES





1.- MISERIAS. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, subió una foto con Andrés Manuel López Beltrán y en el texto celebraba: "Siempre es un gusto coincidir con nuestro compañero Andrés Manuel López Beltrán. Seguimos avanzando en el gran legado del mejor presidente López Obrador en unidad con la presidenta Sheinbaum". Es decir, primero el hijo, luego el padre y al final, ella;

2.- RETRATO. Morena en el Estado de México no pudo elegir mejor retrato para definir su movimiento que los arrabales de Tultitlán, que bautizó como colonia "Cuarta Transformación, una zona irregular y sin servicios en la que impuso en sus arroyos su nomenclatura. "Me canso GanZo", "Mega Farmacia", "Soberanía Energética", "Internet para Todos", donde, además, no hay, y así; y

3.- JURAMENTO. Como le había adelantado, sicarios de Jesús Ramírez promovieron el tema de la invitación a la Presidenta a la toma de posesión de Donald Trump, el lunes, cuando siempre ha sido reservada para el cuerpo diplomático no para presidentes. Ya llegó la invitación para Esteban Moctezuma. Inflar un globito para desgastar. Y desde dentro.

Nos vemos mañana, pero en privado.