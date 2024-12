"La pendejada de subestimar a Sheinbaum", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Cuando estamos a 19 de los primeros cien días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, mantengo el espacio de lo que viene con base, más que en sus declaraciones, en las primeras decisiones de su gestión, que parecen no trascender a pesar de la realidad.

He sido testigo de transiciones más comprometidas por encima de la que algunos sobrevivientes fuimos de la de Luis Echeverría-José López Portillo, en 1976, que acabó con un rompimiento a partir de que el ejercicio de una presidencia no permite el tutelaje del antecesor, como sucedió entonces.

Y no me refiero a aquellos tiempos priistas que se daban en el romper para fortalecer, sino a lo que hoy vivimos, cuando Sheinbaum es sujeto a un escrutinio del mismo pasado lopezobradorista que busca disminuirla ante la supuesta fuerza de su antecesor y antecesoras, porque esto no es de género, sino de poder.

Cuando uno mira el escenario, queda claro que todos los diputados fueron nombrados por López Obrador, al igual que todos los senadores, los 24 gobernadores morenistas, los liderazgos legislativos, Adán Augusto López en el Senado y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, y una buena parte de su gabinete y el que le haya impuesto a su coordinador de asesores, Jesús Ramírez, sin ninguna calidad para ello y que sigue operando yutuberos y redes del gobierno y, el comité de comunicación integrado por Epigmenio Ibarra, Pedro Miguel, El Fisgón y otros más de su círculo mediático y de control político.

Y a esto agregar el proyecto de Andrés Manuel López Beltrán como operador de Morena y futuro relevo presidencial.

Este escenario me deja claro el cerco que López Obrador le cerró, pero no tengo duda de la capacidad de Sheinbaum de romperlo porque no la veo ni de rehén ni de regenta.

La conozco hace muchos años.

No tengo duda alguna. Es cuestión de tiempo.





RETALES

1.- BECA. Noroña sigue gozando la beca de la 4-T y el presupuesto del Senado para viajar y engañar. Su ilusorio proyecto es ser presidente y hace campaña en Estados Unidos como, perdón para el respeto que tengo a nuestros paisanos, si allí se decidiera. Pero es el delirio y privilegio de viajar con viáticos;

2.- ATENTADO. El 26 de junio de 2020, Omar García Harfuch salvó la vida de un atentado del CJNG, en las Lomas de Chapultepec, lance en el que mataron a dos de sus más cercanos y él superó, milagrosamente, los tres tiros que le dieron. Luego ejecutaron, el 21 de julio de 2024, a su operador Milton Morales y, ayer, en Culiacán a otro de los suyos, Halexy Valderrain. Y es que van con todo y cada día le acercan más el fuego a García Harfuch; y

3.- CRUCE. El gobierno de Clara Brugada resolvió la toma de ambulantes en la plaza de Bellas Artes; los cruzó de calle a la Alameda Central. Eso fue todo.

Por vacaciones, nos veremos en enero, pero en privado. Gracias.