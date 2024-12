"Nomenclatura en los tiempos de la 4-T", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Luego se aferran a lo que no importa, pero se aferran, que es para los necios lo importante.

Florestán

No puedo dejar pasar esta ocurrencia morenista en Tultitlán, Estado de México, donde decidieron, sin consulta alguna, fusionar dos colonias para crear una nueva que bautizaron Cuarta Transformación.

La alcaldesa de Morena, Elena García, quiso inmortalizar frases y ocurrencias del presidente López Obrador para lo que cambió de nombre a cuarenta calles y así, hoy, miles de personas viven en una nueva dirección y limbo: la calle de Internet Para Todos esquina con Tandas Para el Bienestar, por ejemplo.

Otras nuevas calles son Sembrando Vida, en las cercanías de Madres Trabajadoras y Becas Benito Juárez. Más allá, La Escuela Es Nuestra y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre Pensión Para Adultos Mayores y Tren Maya, en las inmediaciones de Guardia Nacional, Aeropuerto de Tulum y las calles de Comedor Comunitario, Salario Mínimo, Sembrando Vida y Becas Benito Juárez.

La gente, enojada porque no le consultaron el cambio de nombre de sus domicilios, con todo lo que eso implica en la vida cotidiana, ve los letreros: calles de Reforma Judicial, Bienpesca, Apoyo a la Cultura, Mujeres en Bienestar, Reforma Laboral y Corredor Interoceánico.

Pero hay dos que se llevan la ovación: la calle de Acúsalos con su Mamá, en referencia a cuando López Obrador hablaba del crimen organizado y aseguraba que a él sí lo escuchaban los delincuentes y que si no le hacían caso los iba a acusar con su mamá.

Y la principal es la que se lleva todo el reconocimiento: la calle Me Canso Ganzo, que además escribieron el nombre del palmípedo con Z, cuando es con S. Les digo, la Nueva Escuela Mexicana y que retrata la necedad de López Obrador cuando al asegurar que haría algo, por más disparatado que fuera, lo firmaba con su "me canso ganso", que, en recuerdo, que no honor, de su necedad, le hicieron una calle.

Así los homenajes al absurdo, en los tiempos estelares de la 4-T.

RETALES

1.- ADVERSARIOS. Tras el choque público y acusaciones de Adán Augusto López Hernández contra Ricardo Monreal, al que desde la tribuna del Senado acusó de corrupción, la presidenta Sheinbaum los recibió el viernes por la noche y ayer dijo que el conflicto lo habían crecido sus adversarios y difiero. Los adversarios son ellos dos. Y el tema no está superado, como dijo;

2.- FISCAL. Finalmente quedó la terna para ocupar la Fiscalía de la Ciudad de México donde la favorita del régimen es Bertha Alcalde Luján. Y no es que le falten prendas personales y académicas. Pone en duda su autonomía constitucional de la Fiscalía cuando su hermana, Luisa María, es la presidenta de Morena. Pero ella será; y

3.- BATEO. El de la reforma al Infonavit, cuando el mismo Monreal anunció y canceló el extraordinario, hoy, para aprobarla. Ante esto, la Permanente se recetó vacaciones de 22 días, hasta el 8 de enero.

Nos vemos mañana, pero en privado.