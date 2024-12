"Chocan temprano por el poder", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Las pugnas por el poder sólo se dan en los centros de poder. Lo demás son escaramuzas vanas.

Florestán

Como le he contado, Morena y su movimiento han concentrado tanto poder, todo, que la lucha por él sólo se puede dar ahí mismo.

Lo demás, es vano.

Sí, el poder sólo se puede pelear y, en su caso, alcanzar, donde existe y hoy es monopolio del régimen. Las disputas fuera de ese círculo no tienen importancia porque no son por el poder porque no está a su alcance. Está en otras ligas, mayores, en las que la oposición no tiene acceso.

Por eso no me extraña el enfrentamiento del viernes entre dos corrientes dentro de ese poder, Adán Augusto López Hernández, líder del Senado y Ricardo Monreal, que lo es de la Cámara de Diputados.

El choque no puede ser, como no lo es, por un recorte que dijo Adán Augusto era de 123 millones de pesos en el presupuesto del Senado, lo que denunció desde la tribuna, que tiene su mensaje y dio pie para denunciar dos negocitos ya añejos, refiriéndose a la gestión de Monreal como su antecesor en ese cargo parlamentario.

A esto respondió el zacatecano tachando de infundios, falsedades y teatro, las alusiones de su sucesor y exigió denuncias y pruebas.

Esa misma noche, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, subió a la plataforma oficial del Congreso una carta abierta de la bancada morena en apoyo de Monreal, publicación que luego bajó.

A esto, la presidenta Sheinbaum, abordada por los reporteros en su gira del sábado, le bajó diciendo que eso era algo menor. "Son asuntos menores. Les deseo feliz Navidad, próspero Año Nuevo, cabeza fría y tranquilidad", les recomendó desde la ventanilla de su camioneta.

Pero ya ayer, en la mañanera, recomendó que si hay algún tema, que lo denuncien y se proceda.

Anoche estaba previsto que se reuniera con ambos.

Estamos a los 77 días de gobierno y ante el primer choque público por el poder y el futuro, en las filas de Morena.

Vendrán otros, todos, herencia de un pasado actuante y para muchos, presente.

RETALES

1.- DUDAS. Monreal anunció un periodo extraordinario para sacar las minutas pendientes del Senado por el apresurado cierre del periodo ordinario en San Lázaro. Entre otras, la discutida reforma al Infonavit. Adelantó la Permanente para hoy y mañana el extraordinario. Pero ayer dijo que siempre no;

2.- CENTRO. Los lopezobradoristas subieron una festiva foto de su asistencia a la toma de posesión de Alejandro Armenta como gobernador de Puebla. Y al centro aparece Andrés Manuel López Beltrán y abajo a la derecha, Luisa María Alcalde. Un retrato hablado; y

3.- CRIMEN. El sábado fue asesinado en la carretera entre Dolores y San Miguel Allende, en Guanajuato, el empresario vitivinícola Ricardo Vega Cámara, al que conocí hace años. Creó el exitoso proyecto Cuna de Tierra y fue un promotor extraordinario. Lo mataron a tiros y, hasta ahora, en la impunidad.

Nos vemos mañana, pero en privado.