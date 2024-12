"Fentanilo, doble golpe", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

No hay crisis, traición ni pendejada sin consecuencias.

Florestán

El gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, a cargo de Omar García Harfuch y que integran Defensa, Marina y la FGR, anunció ayer el mayor golpe a nivel mundial contra el tráfico de fentanilo: mil cien kilos, que equivalen a 20 millones de dosis, pastillas, listos para ser enviados a Estados Unidos.

No hay referente mundial de una incautación de esos niveles. El más cercano, pero aún muy lejano en monto, fue en agosto pasado en Arizona: cuatro millones de pastillas equivalentes a 400 kilos.

Este apunte es sólo para dimensionar al aseguramiento en Sinaloa, lo que, además, viene a confirmar una realidad negada por López Obrador durante todo su gobierno: que México no producía y menos exportaba fentanilo a Estados Unidos.

A lo largo de sus mañaneras, rechazó que aquí se produjera esa letal droga, desviando la responsabilidad a China, donde denunció, sin actuar, que mandaban a México los componentes del fentanilo y que aquí sólo se troquelaba. Y hasta dio a conocer una carta al presidente Xi Jinping, que respondió una funcionaria muy menor, negando sus acusaciones, lo que dejó pasar.

Llegó a decir reiteradamente: "En México no se produce fentanilo. Lo que hacemos es decomisar precursores químicos que llegan de China. El que destruyamos laboratorios clandestinos, no significa que México sea productor. No enviamos fentanilo a Estados Unidos. No hay evidencia de eso".

Siempre evadió esa realidad hasta que en marzo de 2024, en una insólita entrevista a la CBS, reconoció que sí había producción en México, pero la minimizó diciendo que eran pequeñas cantidades.

Ayer se acabó el cuento con el decomiso de 20 millones de dosis en Sinaloa.

Es un primer paso.

Y también una primera respuesta al anuncio de Donald Trump sobre los aranceles de 25% si el gobierno de Claudia Sheinbaum no contiene el tráfico de esa droga y el de inmigrantes.

RETALES

1.- COMADRES. No cabe duda que cuando se pelean las comadres, salen las verdades, como consta en el enfrentamiento entre el presidente del Senado y el panista, ahora moreno, Javier Corral, prófugo de la justicia de Chihuahua, como le recordó y hoy traidor a Morena, donde ya milita, políticamente hablando;

2.- HERENCIA. Del testamento de las reformas constitucionales de López Obrador a este gobierno, sus legisladores han aprobado once de sus 18 anunciadas el 5 de febrero. Cinco están vigentes, cuatro por promulgarse y las otras once en trámite; y

3.- FISCAL. Como si la inseguridad y la procuración de justicia en la Ciudad de México, como en el país, no fueran apremiantes, el llamado Consejo Nacional Ciudadano aplazó la elección del Fiscal capitalino, cargo para el que aseguran está hecha Bertha Alcalde Alcalá, morenista de cepa y hermana de Luisa María, presidenta de Morena.

