"Dineros, seguridad y salud", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Parte del secreto de vivir es el aprendizaje continuo.

Florestán.

En el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025, aparecen recortes fuertes para las secretarías de la Defensa Nacional, Seguridad Pública Ciudadana, Marina y Salud.

Sobre esto hablé ayer largamente con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien explicó, una a una, esas disminuciones de 2024 a 2025, en realidad, el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el caso de la Defensa, la reducción es de 44%, de 259 mil millones de pesos en 2024, a 152 mil en 2025, que son 107 mil millones de pesos menos que, dijo, se debe a que ya no tiene el gasto de la construcción del Tren Maya y otras obras que pasan al renglón de Obras Prioritarias. En cuanto a la secretaría a cargo de Omar García Harfuch, el recorte es de 36%, 34 mil millones de pesos. Aquí indicó que la baja se debe a que ya no tiene que cubrir el sueldo de los 135 mil integrantes de la Guardia Nacional, que pasan a la dependencia del general Ricardo Trevilla Trejo, porque la de Seguridad Ciudadana será una secretaría cada vez más de estrategia y de inteligencia. La política de seguridad, apuntó, es tener mayor uso de la tecnología y no como la política anterior. Entonces va a haber un cambio perceptible en la medida que esa nueva Secretaría de Seguridad vaya ejecutando su presupuesto que tendrá un mayor componente tecnológico. Entonces, tampoco hay una reducción en sus presupuestos, al contrario.

Y en el tema de la Secretaría de Salud, del doctor David Kershenobich, la mengua es de 30 mil millones de pesos, de 97 mil millones este año a 67 mil en 2025, porque ya no se ocupa de lo que ahora se ocupa el IMSS-Bienestar, cuya operación se cargará al presupuesto de la dependencia que dirige Zoé Robledo y que alcanza 1.5 billones de pesos.

También habló de otros aspectos del PEF, que ya iré detallando.

RETALES

1.- COMPRAS. El secretario Ramírez de la O también me dijo que se está empezando a hacer lo que no se hizo en seis años: actualizar ciertos cobros como el de las plataformas digitales que venden productos extranjeros en México y que pagaran IVA, del cual hoy están exentos;

2.- ABRAZOS. No sólo es el apunte del Secretario de Hacienda del ajuste al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que sería la de estrategia y de inteligencia, es la coordinación que se deja ver en los reportes informativos ya cotidianos y conjuntos a cargo de esa misma coordinación; y

3.- CRISIS. Como le había adelantado, el canciller alemán, Olaf Scholz, canceló su visita oficial a México prevista para ayer, por la crisis que atraviesa y que pone en riesgo la continuidad de su gobierno que cruza por un delicado tramo de inestabilidad política, dudas sobre su liderazgo, escándalos y controversias.

Nos vemos mañana, pero en privado.