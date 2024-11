"El regreso al mundo", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Hoy se cumplen los primeros cincuenta días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, marcados por las reformas constitucionales de su antecesor el 5 de febrero, las preocupaciones por su influencia, las dificultades presupuestales por la fragilidad financiera heredada, las dudas de lealtades, el caso Piedra, aunque se niegue y, ante esto, sus proyectos de gestión y decisiones empiezan a marcar su personal estilo de gobernar.

En este escenario destaco dos aspectos: el programa de seguridad fracasado de los abrazos y no balazos, que dejó un saldo de 199 mil 621 homicidios dolosos, 51 mil 500 desaparecidos, la diversificación y extensión territorial del crimen organizado, lo que me lleva a la conclusión de que no tiene solución, como tampoco el de la migración que a pesar del discurso está fuera de control, con un responsable, Francisco Garduño, bajo proceso, que sigue a cargo inexplicablemente.

El otro es el escenario internacional del que México estuvo ausente cinco años y diez meses por un absurdo provincianismo e inseguridad del antecesor que sólo viajó a Washington en 2023 para apoyar la fallida campaña de reelección de su amigou, el impresentable de Donald Trump, a cuyos brazos se entregó a lo largo de su gestión, foro mundial al que ahora regresa la presidenta Sheinbaum en el G-20 de Río, que no es que vaya a resolver los problemas de la humanidad, pero le ha servido de presentación ante el poder real y en los contactos con los líderes de las potencias que de una forma u otra gobiernan al mundo.

Las cumbres sirven para eso, sí, para ser oídos, pero más para los contactos y encuentros cara a cara con buena parte de los gobernantes del mundo, del que México no puede ser ajeno, como lo fue, con el costo que representó.

Y sí, van cincuenta días de gobierno de Sheinbaum y yo insisto en que está empezando a dejar ver su personal estilo de gobernar.

RETALES

1.- GESTIÓN. Debo destacar la gestión del canciller Juan Ramón de la Fuente en la agenda de encuentros bilaterales de Sheinbaum en Río con los principales líderes del mundo: Joe Biden, el chino Xi Jinping, el francés Macron, el anfitrión Lula, el canadiense Trudeau, el chileno Boric, el colombiano Petro y los de Mikta: Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Otro mundo;

2.- REVISTA. El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, pasó revista a los efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, que desfilarán mañana en el primer aniversario de la Revolución de la Presidenta; y

3.- AJUSTE. Es inaceptable que Hacienda haya recortado 5% el presupuesto de la UNAM y que ante el reclamo de la Presidenta y la universidad luego diga que fue un error y aumentado en 3.5%, ¿Habrá otros errores aún no detectados?

