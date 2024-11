"Salazar, ataque de memoria", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Les importa más el réquiem que la muerte.

Florestán.

Ken Salazar nunca había ocupado un cargo diplomático. Lo suyo era el servicio público y la política en Estados Unidos. Fue fiscal general en su natal Colorado, senador en Washington, Secretario del Interior con Barack Obama y designado Embajador en México por Joe Biden, desde el 2 de septiembre de 2021, ya ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con quien desarrolló una cercanía extraordinaria al punto de visitar Palacio Nacional hasta treinta veces en un año, una vez cada diez días.

Salazar, un gran personaje, desarrolló una gran empatía con López Obrador y este con él, al punto que se llegó a manejar una falsa molestia del Departamento de Estado por esa cercana relación en la que daba la impresión de respaldar al jefe de la 4-t.

Pero llegó marzo de 2023 cuando expresó lo que llamó "su preocupación por la reforma judicial de López Obrador y su efecto en la justicia y la democracia", lo que llevó al expresidente a pausar la relación con Salazar que por primera vez expresaba una posición ligeramente crítica, pero no personal, si no del Gobierno de Estados Unidos, lo que irritó al tabasqueño que no quiso levantar la mira y dejó el paréntesis con su ya examigo, que no volvió a ver.

El miércoles, ya en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Salazar hizo una crítica a la impúdica política de seguridad de AMLO, la de "abrazos y no balazos", lo que llevó a una nota diplomática de su gobierno y a un rechazo mañanero.

Para mí que Salazar tuvo un ataque de memoria, pues calló durante tres años la criminal política de los "abrazos y no balazos", que en este espacio le reproché a AMLO a lo largo de todo su gobierno que terminó con 199 mil 621 homicidios y 51 mil 500 desaparecidos, tramo este en que el Embajador guardó silencio y ahora, a presidente pasado, viene a recordar y recriminar.

Pero no fue él, no, fue una posición del Gobierno de Estados Unidos, como ayer lo confirmó su gobierno.

RETALES

1.- PAQUETE. Rogelio Ramírez de la O, entrega hoy a los diputados el Paquete Fiscal, proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el año que viene. Anoche el Secretario reprochó que no hubieran esperado a conocer el PEF;

2.- GOLPE. Ayer, en esta víspera, la agencia calificadora Moody's cambió las perspectivas del Gobierno de México de estable a negativa, por lo que llama "el debilitamiento de políticas, el riesgo de socavar resultados fiscales y económicos, la dificultad de una consolidación fiscal y la aprobación de la reforma judicial"; y

3.- JUDAS. Adán Augusto López Hernández confirmó ayer que Miguel Ángel Yunes Márquez, ya es de su bancada, el voto 86 que les dio la reforma judicial y que con la expriista Cynthia López Castro ya son 87. Ayer el PAN expulsó a los Yunes, padre e hijo.

Nos vemos el martes, pero en privado.