"Omar, reto imposible", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

La decencia es algo que ha perdido en la pinche vida pública.

Florestán.

El secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, estuvo ayer en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum dando un parte de acciones contra, justamente, la inseguridad, mientras en el Congreso avanzan la ampliación de atribuciones de esa dependencia a su cargo.

García Harfuch, reconocido encargado de ese tema en el gobierno capitalino de la hoy presidenta, dio sus cifras, detalló sus estrategias que se concentran, sí, en las causas del problema, pero, agregó, que esa vertiente es simultánea al combate al crimen organizado, la capacidad de investigación y la coordinación, no sólo a nivel gabinete, Defensa, Marina, Centro Nacional de Inteligencia, sino también con los gobiernos de los estados a partir de que 80% de los delitos que se cometen en México son del orden común, es decir, no son federales.

Pero, le dije y así lo leo: su tarea, para mí, es un imposible.

Este gobierno recibió un saldo de 199 mil 621 homicidios dolosos y 51 mil 500 desaparecidos, que en el pasado pasaron inadvertidos, más una extensión territorial y diversificación de esa delincuencia organizada nunca vistos.

Y sí, ese crimen organizado, como la migración, que ya también controla, no son problemas, porque no tienen solución, son fenómenos que nadie en el mundo ha acertado, ya no diga a resolver, ni siquiera a contener.

Imposible, digo por los antecedentes, tarea que la presidenta Sheinbaum le encargó a García Harfuch que, como todos los mexicanos, yo quisiera ver una solución, pero le debo reiterar que no la encuentro.

Y no la veo porque no existe o, por lo menos, no ha existido.

Y en ello va el futuro, pero también el presente, de nuestro país y de los nuestros.

Quisiera equivocarme.

RETALES

1.- LÍNEA. Anoche en el Senado el régimen batallaba por construir la mayoría calificada para tropezarse otra vez con la misma Piedra, Rosario, como presidenta de la CNDH. El anuncio de Javier Corral, que lo enaltece, de votar en contra, más el caso Higinio Martínez, les impedía esos 86 votos, Yunes incluido, para aprobarla. Anoche buscaban, ante la falta de votos propios, ausentar a opositores:

2.- PIEDRA. Rosario no es la única piedra de Adán Augusto López Hernández. Hace dos semanas lo operaron de una piedra, no en el camino, sino en el riñón y salió al día siguiente, tan recuperado, que hasta viajó el fin de semana a Tabasco; y

3.- FRENTE. Andrés Manuel López Beltrán anunció una gira por todo el país para crear 70 mil comités y afiliar a 10 millones de obradoristas a Morena, Lo mismo que hizo su padre desde el PRD. A esto ha surgido el movimiento construyendo el segundo piso de la 4-T, encabezado por Eruviel Ávila y Alfonso Ramírez Cuéllar en apoyo de la Presidenta, no de una sucesión.

Nos vemos mañana, pero en privado.